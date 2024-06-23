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拚減碳經部推國家級淨零人才證書 台灣200家企業加入

中央社／ 中央社

碳成為企業和人才的必修課，經濟部今年首度推動iPAS淨零碳規劃管理師考試，通過考試者可獲得首張國家級淨零人才證書，已爭取超過200家企業認同，首批報名人數不僅優於預期，更有企業祭出補助、加考績等誘因激勵員工報考。

為導引iPAS獲證者進入職場發揮所長，經濟部積極促進企業媒合，目前台灣水泥、東和鋼鐵、長春集團、經緯航太、中鋼鋁業等超過200家企業，加入認同淨零碳規劃管理師行列，承諾優先面試聘用。

iPAS淨零碳規劃管理師評鑑內容包括碳管理概論和碳盤查規範。經濟部官員表示，推動iPAS考試以來，觀察首批淨零碳規劃管理師的報名人數遠高於其他證照考試，顯見企業對於淨零人才需求殷切。

以首批報考的2663人為例，學生和在職者比例各約2成、8成，其中有來自台達電、日月光、光寶、中油、中華汽車等企業的在職者報考。

淨零壓力來襲，每年製造業估有8000個綠領人才缺口。經濟部官員表示，剛推出iPAS淨零碳規劃管理師，預期報名人數會持續成長，以首次報名人數2663名、平均獲證率3成計算，今年3梯次預估將有3000人通過考試，持續搭配學校、民間課程等多管齊下，替企業挹注淨零人才需求。

回溯補強人才培養的學校端資源更為關鍵，產學鏈結方面，負責推動的工研院產業學院專案總監黃進烽表示，已辦理北、中、南師資研習活動，帶動上百位教師參與，不僅培養種子師資，也規劃公版教材，引導大專院校規劃學程，增加學生淨零學習的管道，若大三、大四學生準備充足，也可以報考iPAS，提前取得專業領域的入場券。

對於員工利用額外時間準備考試，響應iPAS企業之一的玟揚精密董事長嚴仕育表示，在歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、英美等國研擬碳定價措施等趨勢下，減碳攸關「公司產品賣不賣得出去」，工程、財務、採購和人資等各部門都應具備淨零知識，公司不僅鼓勵員工參加淨零課程，內部也定期有趨勢分享。

嚴仕育表示，企業自己先蹲好馬步，掌握國際趨勢、也要符合客戶要求，其中人才培育是重中之重，因此以實際行動加碼鼓勵員工參加iPAS淨零碳規劃管理師考試。他說，凡是通過初級檢定考試者，除了給予獎金新台幣1萬元，年度考核也會加等，希望提升內部員工淨零概念。

同樣響應iPAS淨零碳規劃管理師考試的還有面板大廠友達子公司友達宇沛，友達宇沛總監陳雅潔表示，首次報名考試的員工給予證照報考補助，公司內部也成立讀書會，讓員工利用工作之餘時間討論考試內容，由於初級考試內容以淨零概念為主，「對有實務經驗的人來說很好上手」。

作為友達培育的綠領人才，陳雅潔分享自己投身碳管理的歷程和觀察。她指出，母公司友達自2006年開始進行示範廠區碳盤查，後續推展至廠區全面碳盤查、產品碳足跡管理、低碳產品研發、工廠節能減碳等，除響應國際淨零趨勢，更重要的是公司從研發、風險管理、廠務和財務等部門，參與淨零決策和付出行動。

自研發部門出身的陳雅潔分享，R&D（研發）透過使用回收材料，設計低能耗面板以及環境友善產品，但過程並非一蹴可幾，而是透過「做中學」，在材料選擇、產品規劃評估的過程累積相關知識。

減碳要求對用電大戶的製造業營運影響甚鉅，陳雅潔表示，友達除了內部員工交流淨零知識，也會邀請外部專家學者舉辦講座、論壇，從董事到員工均有系統性的學習機會。

至於企業在淨零賽局中生存需要哪些人才，陳雅潔觀察，未來減碳的基本概念應為人才招聘的必備條件，員工若能在進入職場後將淨零知識結合工作專業，可為公司淨零路徑貢獻大大加分。

友達 減碳 經濟部

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