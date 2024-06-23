永續財報首家公布 台泥減碳增綠創造營收488億

企業永續發展成果納財報成新趨勢，台泥（1101）為配合金管會發布「IFRS永續揭露準則藍圖」，今年起領先其他企業公布「減碳增綠」財報數字，相關投資占去年支出總額68%，創造營收488億元，占總營收四成，並獲得永續及綠色融資現金流入增加308億元。

金管會去年8月發布「IFRS永續揭露準則藍圖」，依國際永續準則理事會ISSB公布IFRS S1和S2準則，永續資訊財務化成為全球趨勢。考量國內量能，金管會規劃自2026至2028年起分三階段要求上市櫃公司應適用IFRS永續揭露準則。

台泥2023年永續財報資料 圖／經濟日報提供

台泥董事長張安平近日表示，台泥資本額100億元以上，屬金管會規範下第一批需揭露永續財報的公司，雖然金管會要到後年才開始要求企業揭露IFRS永續揭露準則，但台泥已在今年4月率先試寫完成第一份永續及氣候財務揭露報告，速度為國內企業少見。

根據台泥2023年度年報顯示，該公司當年度資本支出投入減碳增綠金額約168.7億元，占資本支出總額247.3億元的68%，支出主要用在布局歐亞非三大洲低碳建材、以及新能源產業鏈。

此外，台泥2023年度投入減碳增綠相關活動創造的合併營收達488.8億元，占整個集團合併營收44.7%，營收來自低碳水泥及混凝土、廢棄物處理服務、儲能及充電服務、再生能源交易，以及轉投資達和環保的貢獻；由於持續投入綠色轉型維持正向獲利，帶動2023年度歸屬母公司淨利達79.9億元，與2022年度比成長48%。

台泥集團因順利取得海外永續及綠色融資、以及海外綠色可轉債（ECB），因而影響籌資活動之現金流入增加308億元。

據了解，金管會去年8月發布「IFRS永續揭露準則藍圖」後，張安平即責成永續辦公室及財務部成立跨部門小組，開啟長達半年的S1及S2試行專案，並以「氣候行動與淨零排放」、「綠色能源與儲能」及「永續產品與服務」三項永續重大主題，辨別可合理預期、且將影響台泥展望之永續及氣候相關風險與機會，提出透明的財務報告。

張安平強調，目前國內投資人尚無法從一般企業財報，看到各公司減碳增綠的價值，期盼台泥率先為企業內部營運模式及投資策略提供新的審視框架，未來能促成財務績效和長期的價值創造。

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