經濟日報「創業之星」贏家 明日揭曉

經濟日報第八屆「創業之星選秀大賽」，將於明（24）日舉行決選暨頒獎典禮，公司組及學生組各六隊正取晉級，兩組將各選出冠軍一名、優勝兩名，今年最閃亮的創業之星將出爐。

「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事，今年由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控（2883）、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、台灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。

本屆「創業之星選秀大賽」共有197組團隊報名，較上屆增加20組，顯示在大環境仍有不確定因素下，台灣新創精神仍然持續發光發熱。

第八屆創業之星選秀大賽晉級決選團隊 圖／經濟日報提供

今年值得注意的是，學生族群熱情大爆發，有103組參賽，超越公司組的94組，是大賽開辦以來的第一次，凸顯台灣學生族群的新創種子扎根愈來愈深，可期待未來台灣創新能量可望大幅提升。

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