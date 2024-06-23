台中高鐵購物城招商 人氣熱

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
號稱全台高鐵站區最大招商案的台中「高鐵娛樂購物城」，將於6月30日動土，全案投資金額逾250億元。記者宋健生/攝影
號稱全台高鐵站區最大招商案的台中「高鐵娛樂購物城」，將於6月30日動土，全案投資金額逾250億元。記者宋健生/攝影

號稱全台高鐵站區最大招商案的台中「高鐵娛樂購物城」，將於6月30日動土，全案投資金額逾250億元，第一期百貨購物商場將於2026年底開幕營運，主導的第一大國際訂27日舉辦招商說明會，目前報名的業者已超過2,000家。

台中高鐵娛樂購物城規劃有全台最大的百貨商場、五星級酒店及商辦大樓等設施。其中，第一大國際日前已和國際五星奢華酒店品牌凱賓斯基（Kempnski）簽約，將首度引進凱賓斯基酒店進入台灣市場，初估飯店投資金額近80億元。

台中高鐵娛樂購物城基地坐落於烏日高鐵站旁、三鐵共構出入口，基地面積廣達4.8萬坪，第一大國際於2021年11月與交通部鐵道局完成簽約、取得70年設定地上權開發案。

此案將分三階段分期開幕。其中，百貨購物商場規劃地上八層、地下二層建築，總樓板面積達10.28萬餘坪。

酒店 高鐵

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