產業追蹤／千里眼發威 穿透前車盯路況

開心出門，平安回家是每個駕駛人的心願，如果遇到前方突然有車輛或行人衝出，導致反應不及造成追撞，則是每位駕駛的最大惡夢。如果我們能擁有一雙「透視眼」，能穿透前方車輛，提前看到前方的情況，就能大大降低事故的發生率。在經濟部產業技術司補助下，工研院經過多年努力，研發出全球首創「智慧座艙千里眼」（V2X See Through）技術，讓我們像擁有「千里眼」的超能力，穿透前車看到前方狀況，大幅提升行車安全。

「智慧座艙千里眼」的技術是讓車輛之間可以通訊傳送訊息，採用5.9 GHz V2X專用通訊頻段，將前車駕駛輔助系統（ADAS）的影像傳送給後車，再通過「縫合前後車即時影像」專利技術，將移動中的前後車各角度的拍攝畫面融合為一，展現出視覺透視效果，再將透視影像顯示在後方車輛的駕駛螢幕上。

當前方有突發狀況時，系統會自動讓螢幕上的前車變透明，讓駕駛看到更遠處的行車影像，達到穿透前車的X光效果。而在平時，系統會維持正常視野，避免對駕駛造成過多干擾。「智慧座艙千里眼」提供四大類型行車警示，包括防追撞預警、盲區行人預警、前方掉落物預警及超車安全輔助，可有效避免因視線被阻擋而導致的事故，提升行車安全。

一般智慧車輛的駕駛輔助系統只能偵測駕駛能看見的情況，但如果視野被前方車輛擋住，就容易反應不及。透過這項技術能讓駕駛直接「看見」前車所看到的視野，提前掌握突發狀況，為駕駛爭取更多反應時間。

目前國外運用V2X聯網通訊，只能以文字或警示符號的方式，進行車與車或車與路之間的傳輸，無法直接看到影像。而「智慧座艙千里眼」整合V2X車載通訊、影像辨識、影像縫合等三大技術模組，用十年的時間將技術扎實開發與實現，提供透視前車的即時影像，讓行車更安全。

其中影像縫合是技術上一大挑戰，如當前的汽車環景雖是一種影像縫合即時技術，它可以將車輛各個角落的相機畫面縫合，讓駕駛掌握車輛周圍環境，這是基於單台車輛且相機位置固定不動的情況。而「智慧座艙千里眼」則是將「多台行進中車輛」的影像縫合在一起，考慮到車輛位置不斷變化，兩車相機的相對位置也在持續變動，故將透過影像辨識技術，即時偵測兩車的相對位置，再動態調整縫合參數，產生整體、連續的視覺畫面。除了影像縫合，更需車間通訊，通訊則以保留畫面中的重要訊息並減少影像延遲，以產生整體、連續的視覺畫面，提供更順暢的影像。

根據2023年美國交通部的宣布，未來十年內將推動所有車輛安裝V2X通訊設備，距離V2X技術普及化指日可待，全球車用安全市場也已經突破千億美元的大關，工研院亦將這項首創技術協助國內汽車電子廠商，通過技術司年度A+「下世代V2X車路整合車載機開發計畫」，合作開發V2X先進聯網智慧座艙產品。同時，也率先鎖定商用車隊的應用，例如物流車、貨車、國道客運、市區客運等，預計二年內完成開發並進行商用車隊的概念驗證，期望這項技術未來能成為重要的安全輔助系統。（作者是經濟部產業技術司車電人工智慧化產業技術研發計畫研究成員）

經濟部產業技術司 經濟部產業技術司整合法人研究機構、產業界、學術界之研發能量與軟實力，促成國家創新系統成員間的科技創新連結，於智慧科技、綠能科技、製造精進、民生福祉、服務創新等領域，開發具前瞻性、關鍵性及跨領域之產業技術，並將研發成果多元移轉落實產業界應用，促進創新研發成果走向產業化與國際化，以厚實產業技術能量，提升產業創新效益。

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