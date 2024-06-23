產業追蹤／國產ABS 守護騎士安全

台灣的道路狹窄，人口又密集，機車成為民眾主要的代步工具，然而根據交通部統計，2023年全台交通事故造成約3,023人死亡，其中機車騎士占1,886人，是事故死亡人數的六成，而近42萬名傷者中，18歲至24歲年輕人更占25%以上，對社會和經濟造成極大影響。而一般常見的機車事故，除與其他車輛發生碰撞外，還有很多是因為機車失控自摔或自撞所造成。

通常是騎士突然受到人、車、物等外來威脅，在面對驚嚇的第一反應就是急拉煞車，希望車輛能立刻停下來，但這個動作卻容易使煞車鎖死輪胎，導致打滑失控摔車。而防鎖死煞車系統的原理，就是系統感應輪胎快要鎖死時，會快速且精準地短暫釋放煞車壓力讓輪胎恢復抓地力，避免輪胎鎖死同時維持車輛穩定性。

防鎖死煞車系統（ABS）技術國產化，整體調校效率可提高30~40%，大幅降低車廠開發時間與成本，加快機車ABS量產時程，完整實現在地生產製造。車輛研究測試中心／提供

在經濟部產業技術司補助下，車輛中心從2005年開始投入電控煞車領域研發，逐步建立自主煞車技術。特別是開發「防鎖死煞車系統控制演算法」，需考量台灣多變的路況和多雨的氣候，以及車輛在下坡或彎道行駛時可能出現的緊急情況。為了提升煞車的穩定性和準確性，控制器通過感測器檢測輪速，再經由演算法來計算道路的摩擦力，控制電磁閥組件來調節各個輪子的煞車壓力，以防止車輪在煞車時鎖死或在發動時打滑。車輛中心開發的防鎖死煞車系統控制器不僅能夠控制最佳煞車壓力，產生最大的摩擦力，還能將煞車距離縮短13.6%以上，降低碰撞的機會。

此外，為了滿足不同車款與道路需求，「防鎖死煞車系統」有許多複雜的控制參數需要調整。然而，傳統的調整方式需要反覆打開程式進行修改，非常耗時。而車輛中心使用的最新「線上即時參數調校」技術，可以在第一時間調整參數，並在試車場內進行煞車測試，根據測試結果快速調整相關參數，提高30％至40%的調整效率，減少調校測試時間，進而增加產品的競爭力。

車輛中心技轉自主研發防鎖死煞車系統（ABS），協助廠商投入ABS控制策略法則關鍵技術與ABS控制器開發，並於目標車上完成性能調校與驗證。車輛研究測試中心／提供

事實上，開發高階智慧煞車控制功能不僅需要掌握煞車性能，還需要考慮到騎士的操作手感，因此，在研發過程中，測試工程師必須反覆測試油壓回彈力道，才能找到最佳手感。車輛中心的防鎖死煞車系統控制器不僅通過了實車驗證，符合交通部車輛安全檢測基準43-2（ABS）煞車過程車輪無鎖死的要求，以及56-3電磁相容（EMC）法規外，還在各種路面上的煞車性能和操作表現方面達到車廠廠規之水準，這項技術也已經成功移轉給國內兩家系統模組廠，也協助廠商導入量產，並且應用於宏佳騰、亞帝發等國內自主大型重機、中華（2204）汽車重型電動機車、蓋亞電動三輪物流車以及台灣金蜂全地形車（ATV）等，目前已經累積6萬套訂單，產值3億元，2024 年市占率可望突破20%。

這項科研成果不僅解決有效產業上的問題，帶動產業供應鏈及量產規模，更讓全國的機車族在「行的安全」上獲得更多保障，期望未來能有效降低機車交通事故。

（作者是經濟部產業技術司智慧車輛關鍵技術與自動駕駛系統開發計畫協同計畫主持人）

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