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北市店面爆搶租潮、買賣卻寫新低 專家揭怪象原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
餐飲、零售業喜迎暑假出遊旺季，北市店面租賃市場強勢回歸。圖／信義全球資產公司提供
餐飲、零售業喜迎暑假出遊旺季，北市店面租賃市場強勢回歸。圖／信義全球資產公司提供

信義全球資產公司指出，餐飲、零售業迎暑假旺季，北市店面租賃市場強勢回歸，統計租賃實價登錄，疫情前台北市每年店面租賃件數約在6至7百件，2021年疫情爆發時，全年租賃件數降至497件，但隨著疫情解封商圈復甦，去年店面租賃件數爬升至763件，刷新歷年租賃件數最高紀錄，今年截至第1季累計租賃件數也已突破百件。

店面租賃市場回升，不過買賣交易仍處在低檔，甚至低於疫情期間的交易表現。統計實價資料，疫情前每年店面買賣交易件數可達450件以上，去年僅263件，不只未回到疫情前的交易水準，甚至還低於2021年疫情期間的308件。

信義全球資產總經理林三智表示，內需動能穩健成長，今年4月零售業營業額來到3,872億元，已連續32個月維持正成長，加上大巨蛋商圈「遠東Garden City」近期開始營運，統一集團在信義商圈打造「Dream Plaza」最快今年底亮相，新開商場話題不斷、吸引人潮進入商圈，業者積極拓店搶商機，讓今年承租店面需求持續攀升。

至於買賣冷清，林三智分析，收益型買方為店面市場購買主力，這類投資人主要評估的是資產收益性與租金投資報酬率。疫後租金水準雖緩慢回升，但因不少屋主是在店面市場熱絡時買進，購入成本高，反映在出售價格，可議價空間就較小，使得整體租金投資報酬率偏低，除非是人潮熱絡商圈的黃金店面，否則置產族買店面還是抱持觀望態度。

他表示，仍有一種店面產品進入買方目光，從信義全球資產近期成交幾筆店面交易中可發現，老透天店面躍升熱門交易產品，主要原因有二。一，精華商圈可開發土地稀缺，買方購入全棟老透天店面，產權單純能加速推動改建，未來坐享精華地段重建開發效益。

二、等待開發改建期間，店面仍可出租獲取穩定現金流。搭上這波交易熱潮，持有透天店面的屋主近期出售意願也較高，處分後再將資金停泊至辦公室等其他增值潛力看好的商用產品，是彈性多元的投資策略。

疫情 租金

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