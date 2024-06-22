台日友好 合利他命捐贈花蓮地震包力助防災
403花蓮大地震後餘震不斷，日本企業送暖到花蓮。日本合利他命製藥海外事業部部長油井柾高（Masataka Yui）、台灣合利他命藥品總經理楊博文21日到花蓮捐贈2,000份防災地震包、4,000瓶愛喜維他命Ｃ予花蓮縣政府。
花蓮縣縣長徐榛蔚在捐贈典禮致詞時，除對合利他命表達謝意、致贈感謝狀，並指出合利他命捐贈品將分送給紅黃單受災戶。
21日捐贈典禮在花蓮縣政府舉行，徐榛蔚表示，從403地震迄今，謝謝所有來自各地的善心，民間的溫暖不斷湧入花蓮，無論是捐資或捐款，都給予花蓮最強大的後盾力量支撐；縣府致力將損傷降到最低，災後振興的步伐持續前進，然而還是有將近兩千戶的受災戶仍在努力向前走，無論是房屋的改建重建或修繕，是必須大家共同一起面對和解決的。
徐榛蔚進一步提到，合力他命已經有七十年歷史，也是國人到日本旅遊時最愛採買的伴手禮之一，感謝合力他命發揮企業的精神，回饋地方社會，讓所有的紅黃單的受災戶都能領到一份防災地震包，給予花蓮滿滿的支持和相挺，把愛送進花蓮。
在花蓮強震發生之後，合利他命藥品公司立即啟動關懷行動，為花蓮地區重建貢獻心力，宣布捐贈2,000份防災地震包予花蓮縣政府，希望透過持續加強防災意識教育宣導，提升花蓮居民的安全意識，同時捐贈4,000瓶「愛喜維他命Ｃ＋鈣口嚼錠500mg」，關心花蓮居民的身心健康。
徐榛蔚表示，花蓮是地震頻繁的地區，合利他命捐贈防災地震包能立即提供給受災者，是對地震頻繁地區最實際的防災關懷與支持。她也提醒民眾別忘在地震包中放入所需慢性病的藥物，並定期更新地震包內物品。
合利他命製藥海外事業部部長油井柾高表示，花蓮長久以來以美麗的風景著稱，但人民經歷過許多挑戰，合利他命全體員工對於花蓮人的堅韌和勇氣感到敬佩。由於日本與花蓮同為地震頻繁帶，對於地震所帶來的損失與影響感同身受，希望透過更深刻的防災意識宣導，一旦發生地震，能夠降低人員傷亡與財產損失。
合利他命與台灣市場有深厚連結，所生產的消費保健產品深受喜愛。合利他命藥品股份有限公司總經理楊博文表示，合利他命深耕台灣，對這塊土地有深厚情感。合利他命的企業精神重視相互扶持、彼此信賴的社會承諾，希望透過傳遞關心和支持，為社會盡一份心力，也為花蓮民眾加油打氣。
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