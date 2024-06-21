全家董事改選 國泰大股東獲三席

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

全家（5903）昨（21）日召開股東會，進行董事改選，國泰集團大股東萬寶開發拿下三席董事，包含兩席董事以及一席獨董，針對市場關注萬寶開發取得董事席次後，全家與國泰金雙方會不會擴大包括提款機及行動支付等業務合作，公司尚未回覆。

泰山2022年爆發經營權爭奪戰，泰山詹家經營團隊祭出焦土策略，不惜火速出售手上二成全家股權，國泰集團大股東萬寶開發買下全家近二成股權，成為第二大股東；市場認為，主要是看好全家獲利穩定，加上這幾年全家積極推動行動支付，成為大股東之後，未來不排除與國泰金進行業務合作。

根據全家年報，第一大股東為日本全家占45%，其次為萬寶開發19.39%，其餘股東還有光泉5.29%、三洋藥品3.3%、泰山3.06%等；日本全家與唐吉訶德合資子公司P.F.investment則持股台灣全家5%。

全家股東會將董事席次從13增至15席，包含董事十名及獨立董事五名，董事席次中，日商全家便利商店拿下五席，代表人分別為為葉榮廷、加藤健、潘進丁、張仁敦、薛東都、桐山寛史五人；P.F.Investment Co.,Ltd.拿下一席，代表人茂木隼人；萬寶開發取得二席董事，代表人許作興、黃呈暉兩人；三洋藥品代表人葉豐榮。

獨董部分有李燕松、翁健、顏大和、劉志鵬、林秀玲等五人，其中獨董李燕松市場解讀較親近萬寶開發。

全家便利商店 國泰金 股東會

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