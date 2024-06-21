全家董事改選 國泰大股東獲三席

成立於2000年的佑全藥品，前身是勝霖藥品公司，這家公司千禧年創立之前，創辦人的第一家藥局門市早在1987年就在台中市沙鹿區成立，至今已38年，佑全截至6月底全台門市已達170家，是台灣第二大藥局連鎖通路。

2024-06-22 03:14