巨大、美利達新車款連發 搶奧運商機

巴黎奧運即將舉行，自行車運動在歐、美都是相當受歡迎，運動比賽過後帶來銷售貢獻不容忽視，國內的兩大巨頭巨大（9921）、美利達對於未來展望都信心滿滿，看好北半球氣溫回暖、運動風潮再起購車潮會湧現，都設計研發多款新車款準備迎接商機。

自行車庫存水位過高需求逐漸回溫，巨大、美利達2025年式的新車款在第3季開始投產，在新車款與新市場的需求下，自行車供應鏈對於下半年的市場需求信心度普遍提高。

不同於疫情前大陸市場需求不振，這段時間以來，即使歐美市場庫存過高，訂單幾乎停滯不動，大陸卻是支撐自行車需求的重要來源，尤其大陸高階車款熱銷，單價超過萬元的車款成為市場主流，也是讓自行車產業撐過谷底的重要後盾。

包括巨大、美利達與桂盟都看好中國大陸的高階車款熱銷對營收的挹注，主要是中國大陸市場規模相當大，隨著需求增溫，主力產品升級，對供應鏈的影響大。

鏈條大廠桂盟也指出，大陸內銷市場依舊強勁，最慢2025年初歐美新車市場也將陸續歸隊，未來幾年的自行車產業是值得期待的。

自行車是台灣最具競爭力的產業之一，隨著2022年開始的歐美市場庫存修正逐漸進入尾聲，慢慢由谷底翻升恢復正常；大陸內銷市場也接棒前進，自行車已成為熱門的休閒運動與社交活動之一。

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