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全家跨業升級拚虛實整合 零售業競爭步入深水區

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
全家（5903）昨（21）日股東會董事長葉榮廷表示，零售業已進入跨界、跨業的深水區競爭。圖／全家便利商店提供
全家（5903）昨（21）日股東會董事長葉榮廷表示，零售業已進入跨界、跨業的深水區競爭。圖／全家便利商店提供

全家（5903）昨（21）日股東會董事長葉榮廷表示，零售業已進入跨界、跨業的深水區競爭，全家將推動虛實整合成為無所不在的跨產業便利生活服務平台。統一超以發展多種複合店型應戰，而萊爾富積極搶攻六都的都會型門市，OK則是深入封閉型商圈強化社區經營。

便利商店的競爭白熱化，葉榮廷分析，全家的展店策略要更精準到位才能在市場站穩一席之地，將運用數據分析探索創新服務與功能，成為無所不在的跨產業便利生活服務平台，店數方面全家去年新開店舖數為176間、閉80間，淨增加96間，為近年淨增店舖數低點，累計店舖數4,234間；今年也將重拾展店動能，目標年增150間，將回到過去的展店水準。

四大超商展店策略 圖／經濟日報提供
四大超商展店策略 圖／經濟日報提供

葉榮廷進一步指出，全家將瞄準消費需求缺口、開發分眾新市場，擴大商品服務至全客層、全時段、兼顧外食與居家，並且透過整合線上線下購物渠道，持續優化升級App功能，以提升消費便利性。

此外，全家超市型店面famisuper，主要開設據點為住宅或住商混合區，瞄準無暇備料、不擅調理的雙薪家庭、小家庭和單身族，增加生鮮蔬果及冷凍販售品項，以滿足消費者日常採買與料理需求，目前截至5月底共有57家間，預計今年將展至百間。

統一超指出，7-ELEVEN積極展店，以超商本業延伸多種複合店型，開發具差異化、多樣化、複合性、永續性等商品與服務，並結合數位服務，提升顧客購物便利性，持續打造超越消費者期待的生活型服務平台，截至今年底止，總店數達6,985家，較去年同期增253家。

萊爾富，目前將會以六都的都會型門市為主，如商辦、辦公大樓或熱鬧的景點，以增加萊爾富的能見度，展望今年門市數衝破1,600間，目標達到1,650間，並衝刺三年成長至2,000間，預計今年營收成長年增逾10%。

OKmart表示，目前展店策略中實體門市的部分主要是以社區經營為主，至今服務涵蓋場域已深入許多封閉型商圈，而在異業合作上，持續提供蝦皮購物、PChome等購物平台寄取件服務。

全家 消費

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