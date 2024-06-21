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巨大唱旺景氣！春燕回來了 董座：已走出自行車庫存風暴

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
巨大集團昨董事長杜綉珍（右）、執行長劉湧昌同步證實自行車產業已走出庫存風暴。聯合報系資料照
巨大集團昨董事長杜綉珍（右）、執行長劉湧昌同步證實自行車產業已走出庫存風暴。聯合報系資料照

巨大集團（9921）昨（21）日股東會，董事長杜绣珍、執行長劉湧昌同步證實自行車產業已走出庫存風暴盼到春燕回來了。首先美國訂單回籠，代工訂單好轉；其次大陸內銷市場持續暢旺，自行車運動人口顯著成長，帶動高階車款大幅成長；第三歐美市場庫存去化，預估第3季可以回到健康水位。

杜綉珍表示，之前因為市場庫存高，許多自行車廠停止推出新車款全力出清庫存，使得市場欠缺成長動能；目前已經看到美國訂單陸續回流，代工訂單陸續增加，各家通路商已經開始為2025年的歐美春夏需求布局，隨著新車款開始大量出貨下，市場需求可望被進一步推動。

巨大對自行車產業看法 圖／經濟日報提供
巨大對自行車產業看法 圖／經濟日報提供

巨大公司昨日召開股東會，會中通過去年財報和盈餘分配案，配發現金股利5元。巨大集團去年合併營收為769.5億元，稅後純益34億元，每股稅後盈餘8.68元；不只是今年自行車景氣自谷底復甦，未來還有e-mobility、環保、運動三大趨勢需求帶動下，自行車復甦商機可期，預估明年銷售持續成長。

庫存，是過去一年多來自行車產業不斷重複的關鍵字，隨著庫存過高也影響到自行車產業的供應鏈，從2022年第4季開始調整庫存，2023年整體自行車產業面臨相當嚴苛的考驗，包括終端市場與整體供應鏈都愁雲慘霧；同時歐美也有不少相關公司發生財務困難。法人分析，今年第2季起產業出現回溫，巨大為自行車龍頭大廠，對市場看法轉趨樂觀，為自行車產業復甦的重要領先指標。

杜綉珍進一步指出，目前自行車的市場買氣氛圍轉熱，美國訂單回來了，代工訂單也開始好轉，可以說自行車產業谷底已過，開始迎向春天；尤其是大陸高階自行車款，熱銷比預期中還狂，整體而言，自行車下半年又比上半年好。

執行長劉湧昌也補充指出，大陸內銷市場持續暢旺，自行車運動人口顯著成長，帶動高階車款大幅成長，而歐美市場庫存去化，預估第3季可以回到健康水位。展望後市，在e-mobility、環保、運動三大趨勢下，歐美加入騎自行車人數會持續增加，加上新款車種開始出貨下，平均單價可望提高，有助推動巨大營收重返高成長的軌道。

巨大集團前五個月營收301.34億元，較去年同期減少13.62%；隨著歐盟地區自行車庫存去化速度加快，預期下半年新車款推出後，營收回升的速度會加快。

巨大今年股東會也改選董事，包含董事八席和獨立董事三席。續任董事名單有杜綉珍、劉湧昌、邱大鵬、邱大維、亞庇控股(股)公司、元新投資(股)公司；新當選董事名單有劉素娟、楊孟學。

巨大 股東會 自行車

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