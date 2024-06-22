SCFI運價指數連11漲 四大主要與東南亞航線仍上漲但漲幅縮小

經濟日報／ 記者黃淑惠、編譯季晶晶／綜合報導
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（21）日出爐。 聯合報系資料照
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（21）日出爐。 聯合報系資料照

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（21）日出爐，運價指數連11漲，漲幅收斂，指數上漲96.38點成為3,475.6點，周漲幅2.9%，四大主要航線及東南亞航線運價還是上漲，但漲幅縮小。

國內貨櫃輪昨日早盤由萬海領軍往上衝，萬海早盤股價達97.6元，漲幅達6.8%，但隨後傳出本周運價漲幅恐收欠，股價溜滑梯，收盤時來到92.3元，漲幅僅0.22%；長榮、陽明由紅翻黑，陽明收盤75.9元，下跌0.8元，長榮股價來到204元、下跌0.5元。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化 圖／經濟日報提供
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化 圖／經濟日報提供

國內航運業專家分析，SCFI指數已經連11漲，四大主要航線及東南亞航線運價全都上漲，價格接近疫情期間的高點，漲幅縮小或是下跌都是正常情況，要注意跌幅是否擴大。目前推估只要紅海危機無解，運價會修正、但大跌空間有限。

航運業者認為，貨櫃輪未來潛藏兩大不安因素，持續干擾全球貨櫃輪的供需變化。首先，以阿戰爭停不下來，紅海回不去，全球貨櫃輪供需大逆轉；其次，美東碼頭勞資談判持續進行，一直沒結果，怠工壓力爆表。

此外，新加坡塞港加劇，正使今年的航運旺季提前到來，帶動運價上漲。分析師認為，這意味著旺季可能提早結束，運價高漲的情況可能9月開始緩解。

由於葉門胡塞叛軍襲擊紅海商船，繞道的船隻無法在中東港口補充燃油或卸貨，導致新加坡附近水域日益擁堵，只能延長貨物滯港時間，帶動運價攀升。

亞航 東南亞 航線

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