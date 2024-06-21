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產學共赴日本關西取經智慧低碳永續建築

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
見學團參訪大金空調FUHA體驗館。政大社科院／提供
見學團參訪大金空調FUHA體驗館。政大社科院／提供

建築產業界在「智慧化居住空間產業聯盟」組織下，日前赴日本關西觀摩智慧低碳永續建築。此行由團長張芳民（生產力科技集團總經理）帶領造訪數十個日本關西重要的機構與案例，其中包括：大阪Ageless center健康設施館、La Collina近江八幡、京都電信公社（新風館）、大金空調FUHA體驗館、伊丹市新市政廳、竹中大工道具館、吹田永續智慧城鎮（SST）等，切中智慧、淨零、創新、永續四大主題核心。

僑昱建築公司總經理蘇柏翰分享到，日本將建築物本身的排碳量降低，利用被動式的設計來減少能源的損耗，實在是台灣必須借鏡的地方。俊麗建設總經理江富士與特助張雁茹也談到，吹田SST智慧城則是實現碳中和與應對超老齡社會成為建設重點，此案再生能源100%城鎮結合健康醫療，打造混齡共居典範。建築師陳文吉與李幸芳則提到大阪梅北第二期都市更新計畫、Harukas阿倍野大樓及伊丹市新廳舍，都是朝向ZEB（零能耗建築）建築設計尤其讚賞。

將捷集團執行長林莉婷盛讚日本政府與民間企業以「 以人為本重新定義價值」的核心概念，透過各種豐富創意回應當今與未來環境挑戰，同時開創新型企業、城市、國家的競爭賽局。環渼節能科技執行長楊昕皓說到日本在超高齡化社會的時代，不僅衍生出了許多富有巧思的輔助工具，同時也將照顧嬰幼兒的設計也已融入建築。陸府建設專案宮厚琪則回饋，赴關西見學要汲取日本先進的智慧淨零與健康建築的解決方案，瞭解標竿企業的建築規劃與舊有公共建築的活化淨零設計。

台賓科技公司專案副理黃瀅蓁提到此行令人印象深刻的是Panasonic的吹田永續智慧城鎮（SST）定位為「多世代居住型健康智慧宅」，運用再生能源還結合了附近的醫療院所和醫學健康研究機構，形成一個大型園區。政大社科院永續研究中心主任、教授孫振義則提到日本在少子化、高齡化、永續發展的議題著墨已久，大阪市藉著即將在舉辦的2025世界博覽會，大量地把SDGs概念整合進市政當中。

五天緊湊行程由團長張芳民總經理全程引導團員們觀摩、見學、思考，在副團長工研院材化所經理簡仁德協同下完成旅程，將來還會透過分組分享，徹底實踐「見學團」是「共學」起點的理想。

見學團參訪大阪Ageless center健康設施館。政大社科院／提供
見學團參訪大阪Ageless center健康設施館。政大社科院／提供
見學團參訪伊丹市新市政廳。政大社科院／提供
見學團參訪伊丹市新市政廳。政大社科院／提供
見學團參訪吹田永續智慧城鎮（SST）。政大社科院／提供
見學團參訪吹田永續智慧城鎮（SST）。政大社科院／提供
學團參訪大阪梅田站開發區。政大社科院／提供
學團參訪大阪梅田站開發區。政大社科院／提供

再生能源 大阪 日本 高齡化

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