快訊

挪用11億公款租超跑、飛機！台中銀前董座拚交保 法官准了…但開1條件

網銀國際取得威秀影城35%股權 成最大股東

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

網銀國際集團秉持產業共好理念，以積極且穩健的腳步拓展泛娛樂版圖，繼投資電影《周處除三害》，發行《怪物樵夫》、《加菲貓：農場大冒險》，在實體影城通路上，繼入主西門町絕色影城後，於21日宣布以約台幣12.49億元從香港橙天嘉禾集團取得威秀影城35.69 % 股份，成為威秀影城及其旗下子公司和業務的最大股東，包括威視電影和SNOWTOWN雪樂地等。有信心在威秀影城既有專業團隊經營下，一起帶給消費者創新的觀影體驗與多元整合的泛娛樂服務。

網銀國際集團旗下的網銀國際影視公司將在今年發行超過10部電影，涵蓋好萊塢大片、韓國動作電影、闔家動畫電影等，由香港大導演彭發執導的恐怖電影《宿》即將開拍，以及國際平台訂製的動作電影《刺客》，《周處除三害》翻拍韓版，均已進入拍攝籌備階段。七月下旬還會主辦《YOUR VISION, OUR MISSION》劇本徵件比賽，與香港天下一集團、韓國CJ ENM、新加坡Clover Films等國際夥伴，共同評選出具商業潛力的華語電影劇本。

網銀國際集團表示，優質的電影內容與消費者觀看體驗相輔相成、缺一不可，其中，優質新穎的影城服務及數位消費體驗，是消費者旅程中關鍵一哩路，也是整合泛娛樂體驗與服務的一環，未來我們會持續串聯以消費者與顧客需求為中心的泛娛樂體驗，推動影視產業發展，一步一步加強泛娛樂生態圈布局。

消費 網銀 電影

延伸閱讀

「意不意外？開不開心？」周星馳如何以無厘頭表演將「感情錯位」表達得出神入化

超催淚！「金孫爆富攻略」票房破10億泰銖 觀眾哭爆

港政務司長：30萬少數裔稱香港為家 8支關愛隊下月起支援

港媒：香港黃店老闆赴台 曾支持羅冠聰眾籌

相關新聞

產學共赴日本關西取經智慧低碳永續建築

建築產業界在「智慧化居住空間產業聯盟」組織下，日前赴日本關西觀摩智慧低碳永續建築。此行由團長張芳民（生產力科技集團總經理...

零售市場復甦！北市去年店面租賃達763件、承租量創新高 今年首季破百件

據租賃實價登錄資料顯示，疫情前台北市每年店面租賃件數約在600~700件左右，2021年疫情爆發時，全年租賃件數降至49...

六都、新竹縣市1字頭房價沒了？成屋主力單價全數站上2字頭

據實價登錄資料，5年前，桃園市以南的五都成屋主力單價帶皆落在1字頭，台北市則為4、5字頭，新北市的主力單價帶為2字頭；然...

SCFI 運價指數連11漲 四大主要航線續漲但漲幅收斂

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數21日出爐，運價指數連11漲，漲幅則持續收斂，指數上漲96.38點成為3,47...

家樂福推「2024味旅義大利週」 目標業績年增一成

家樂福今年再度與義大利經濟貿易文化推廣辦事處攜手舉辦「2024味旅義大利週」，此次活動推出大約200款商品，並主打多款義...

小七晚間關燈了！7-ELEVEN 即日起凌晨限時關閉招牌燈

6月21日迎來夏至，邁入炎熱夏季，更是全年用電高峰，統一超（2912）表示，即日起將推動7-ELEVEN門市招牌燈於凌晨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。