網銀國際取得威秀影城35%股權 成最大股東
網銀國際集團秉持產業共好理念，以積極且穩健的腳步拓展泛娛樂版圖，繼投資電影《周處除三害》，發行《怪物樵夫》、《加菲貓：農場大冒險》，在實體影城通路上，繼入主西門町絕色影城後，於21日宣布以約台幣12.49億元從香港橙天嘉禾集團取得威秀影城35.69 % 股份，成為威秀影城及其旗下子公司和業務的最大股東，包括威視電影和SNOWTOWN雪樂地等。有信心在威秀影城既有專業團隊經營下，一起帶給消費者創新的觀影體驗與多元整合的泛娛樂服務。
網銀國際集團旗下的網銀國際影視公司將在今年發行超過10部電影，涵蓋好萊塢大片、韓國動作電影、闔家動畫電影等，由香港大導演彭發執導的恐怖電影《宿》即將開拍，以及國際平台訂製的動作電影《刺客》，《周處除三害》翻拍韓版，均已進入拍攝籌備階段。七月下旬還會主辦《YOUR VISION, OUR MISSION》劇本徵件比賽，與香港天下一集團、韓國CJ ENM、新加坡Clover Films等國際夥伴，共同評選出具商業潛力的華語電影劇本。
網銀國際集團表示，優質的電影內容與消費者觀看體驗相輔相成、缺一不可，其中，優質新穎的影城服務及數位消費體驗，是消費者旅程中關鍵一哩路，也是整合泛娛樂體驗與服務的一環，未來我們會持續串聯以消費者與顧客需求為中心的泛娛樂體驗，推動影視產業發展，一步一步加強泛娛樂生態圈布局。
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