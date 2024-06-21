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侯友宜拜會劉世芳 中央地方交流新北重大建設

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市長侯友宜21日下午拜會內政部長劉世芳。圖／內政部提供
新北市長侯友宜21日下午拜會內政部長劉世芳。圖／內政部提供

新北市長侯友宜21日拜會內政部劉世芳，雙方就新北市重大建設進行討論。劉世芳強調新北市政府所提的意見訴求，內政部皆十分重視，透過面對面的交流溝通，希望協助新北市能有更好的發展。

侯友宜21日下午率城鄉局長黃國峰、地政局長汪禮國，拜會內政部部長劉世芳。侯友宜指出，會中針對目前新北市在內政部審議的都市計畫以及新北市的重大建設進行討論，也就國土計畫法、社會住宅等項目交換意見，地方與中央一定會攜手合作，儘速推動新北市政。

新北市目前約有76案於內政部審議中，會中就攸關地方發展及民眾期待的新店B單元、蘆南北、板橋浮洲等都市計劃案、以及105市道、污水接管補助款等重大建設進行交流，也盼加速審議。

侯友宜提出都市計畫變更案及爭取建設經費訴求，劉世芳表示，內政部都市計畫委員會均已召開多次專案小組討論，接續也會積極召開審議會議。攸關民眾生活品質的新北市公共建設，如生活環境改善、水資源提供，內政部未來將持續與新北市合作推動。

劉世芳也針對國土計畫與侯市長討論，希望新北市政府能儘速提送至內政部審議，共同釐清民眾關切問題。社會住宅部分，期盼新北市府可從整體開發區內取得社宅用地，持續盤點全市土地及低度利用廳舍，與中央共同興辦社宅，滿足民眾居住需求。

侯友宜 內政部 劉世芳

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