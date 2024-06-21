全家董事改選 萬寶開發拿下2席董事、掌控1席獨董

全家便利商店今天召開股東會並改選董事，選出葉榮廷等15席董事。其中，國泰金大股東萬寶開發拿下2席董事，另有1席獨董與國泰金淵源頗深，共3席；新任董事會推舉全家董事長葉榮廷續任。

泰山2022年爆發經營權之爭，當時經營團隊祭出焦土策略，將全家19.4%股權賣給國泰金大股東萬寶開發。全家今年股東會改選前，傳出國泰金大股東萬寶開發擬在全家拿下3席次，包括2席董事、1席獨董，金管會日前也證實有掌握此事。

全家表示，為完善公司治理、兼顧公司發展需求，並適用金管會在2023年「永續發展行動方案」中，至少需有1名女性董事，且2027年起獨董席次不可少於1/3的法規，此次增加2席獨立董事，共達5席。

全家今天當選的董事名單中，日商全家便利商店代表人有全家董事長葉榮廷、全家會長潘進丁、全家副會長張仁敦、全家總經理薛東都、加藤健、桐山寬史。

另外，有P.F.Investment Co., Ltd.（日本全家與唐吉訶德合資子公司P.F.Investment持股台灣全家5%）代表人茂木隼人、三洋藥品代表人葉豐榮。

萬寶開發拿下2席董事，包括許作興、黃呈暉，並傳出1席獨董為林秀玲；其餘獨董有李燕松、翁健、顏大和、劉志鵬。其中，根據國泰金96年年報，林秀玲曾是霖園投資代表人，90年選任後至96年，法人解讀，她與國泰金有頗深淵源。

展望2024年，葉榮廷認為，零售業已進入跨界、跨業的深水區競爭，全家將維持一年增加150家的展店步調；另外，FamiSuper選品超市店將持續展店，今年目標100家。

他指出，今年將持續瞄準消費需求缺口、開發分眾新市場，擴大商品服務至全客層、全時段、兼顧外食者開發鮮食，以及居家自煮開發冷凍食品，並透過整合線上與線下的購物管道，優化升級全家會員APP功能，提升消費便利性。

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