企業生日快樂／佑全董座劉志平 創業路充滿驚奇

佑全藥品（6929）董事長劉志平的創業人生總是充滿了意外與驚奇，從專科畢業後工作沒兩年，他就與朋友合夥出資參與優盛醫學的創立；到了人生中年時期，他又為幫忙解決同學的財務困難，出資拿下佑全藥品的經營權。

劉志平是健行工程電機科畢業，出社會後的第一份工作是電子計算機公司電機工程師，後來因緣際會在同事的慫恿下，利用標會加上家裡房產的抵押貸款，共湊集50萬元參與同事的新創公司。

這家公司就是後來逐漸壯大的優盛醫學，而他也在後來因緣際會之下成為優盛的實際負責人。

談到佑全藥品的早年發展歷程，劉志平透露，佑全最早是由三位同為藥師專業的同學合作成立，這三位同學一開始也發展出各自的連鎖藥局門市，三位同學其中一位握有佑全五成股權，另外兩位則各持有25%股權。

不料，佑全發展到2006年前後，三位藥師因為經營理念不合發生爭執，最後被迫將公司經營權賣給國內一家百貨業者，但是這家百貨業者在2009年時陷入亞洲金融風暴的資金挑戰，已無力再經手佑全藥品的營運管理。

劉志平表示，這位百貨業者負責人是他同學，由於這位同學看到優盛醫學經營的有聲有色，於是請他接手佑全的經營權，他說：「當時我為了優盛醫學的醫材外銷大陸，經常親自到當地拓銷市場。經過評估，覺得若要讓自己的醫材產品賣更好，最根本的方式是自己跨足通路經營。」

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