企業生日快樂／佑全董座劉志平 創業路充滿驚奇

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

佑全藥品（6929）董事長劉志平的創業人生總是充滿了意外與驚奇，從專科畢業後工作沒兩年，他就與朋友合夥出資參與優盛醫學的創立；到了人生中年時期，他又為幫忙解決同學的財務困難，出資拿下佑全藥品的經營權

劉志平是健行工程電機科畢業，出社會後的第一份工作是電子計算機公司電機工程師，後來因緣際會在同事的慫恿下，利用標會加上家裡房產的抵押貸款，共湊集50萬元參與同事的新創公司。

這家公司就是後來逐漸壯大的優盛醫學，而他也在後來因緣際會之下成為優盛的實際負責人。

談到佑全藥品的早年發展歷程，劉志平透露，佑全最早是由三位同為藥師專業的同學合作成立，這三位同學一開始也發展出各自的連鎖藥局門市，三位同學其中一位握有佑全五成股權，另外兩位則各持有25%股權。

不料，佑全發展到2006年前後，三位藥師因為經營理念不合發生爭執，最後被迫將公司經營權賣給國內一家百貨業者，但是這家百貨業者在2009年時陷入亞洲金融風暴的資金挑戰，已無力再經手佑全藥品的營運管理。

劉志平表示，這位百貨業者負責人是他同學，由於這位同學看到優盛醫學經營的有聲有色，於是請他接手佑全的經營權，他說：「當時我為了優盛醫學的醫材外銷大陸，經常親自到當地拓銷市場。經過評估，覺得若要讓自己的醫材產品賣更好，最根本的方式是自己跨足通路經營。」

經營權 醫材

延伸閱讀

惠譽：台灣銀行房貸和房價成長率 自2023年底起明顯上升

連鎖藥局諾貝兒經營權易主 佳世達楊宏培出任新董座

為何明後年降息次數會比2024來得多且猛？ 達人：答案真的就是在「硬撐」

「零首付抵押貸款」美惡性房貸恐捲土重來 專家憂重演金融風暴

相關新聞

全家跨業升級拚虛實整合 零售業競爭步入深水區

全家昨（21）日股東會董事長葉榮廷表示，零售業已進入跨界、跨業的深水區競爭，全家將推動虛實整合成為無所不在的跨產業便利生...

企業生日快樂／佑全 扮演社區健康守護者

成立於2000年的佑全藥品，前身是勝霖藥品公司，這家公司千禧年創立之前，創辦人的第一家藥局門市早在1987年就在台中市沙鹿區成立，至今已38年，佑全截至6月底全台門市已達170家，是台灣第二大藥局連鎖通路。

巨大唱旺景氣！春燕回來了 董座：已走出自行車庫存風暴

巨大集團昨（21）日股東會，董事長杜绣珍、執行長劉湧昌同步證實自行車產業已走出庫存風暴盼到春燕回來了。首先美國訂單回籠，...

產學共赴日本關西取經智慧低碳永續建築

建築產業界在「智慧化居住空間產業聯盟」組織下，日前赴日本關西觀摩智慧低碳永續建築。此行由團長張芳民（生產力科技集團總經理...

SCFI運價指數連11漲 四大主要與東南亞航線仍上漲但漲幅縮小

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（21）日出爐，運價指數連11漲，漲幅收斂，指數上漲96.38點成為3,47...

企業生日快樂／佑全跨境電商 搶新客群

佑全藥品董事長劉志平表示，佑全藥品自成立至今，目前已發展為國內第二大連鎖藥局體系，公司未來每年將以10%的成長速度展店，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。