企業生日快樂／佑全跨境電商 搶新客群

佑全藥品（6929）董事長劉志平表示，佑全藥品自成立至今，目前已發展為國內第二大連鎖藥局體系，公司未來每年將以10%的成長速度展店，今年底要挑戰180家門市，期望2026年達到250家。

劉志平說，這些展店都只是靠直營門市的擴點來達成，佑全也將啟動多項新成長動能，包括今年第3季起開放加盟、尋找適當的機會點併購新通路品牌、全台打造30家醫材門市、與日本札幌藥妝公司合作跨境電商、以及海外市場擴點。以下是專訪紀要：

問：佑全發展至今已是國內第二大連鎖藥局，如何定位佑全藥品公司的角色？

答：佑全從過去發展到現在，始終定位自己為社區健康的守護者，透過分布在各地的連鎖門市，提供社區民眾各式的健康的需求，包括藥品、保健品、美妝品等，接下來會擴大醫療器材及輔具的供應與陳列。

問：佑全今年上半年已掛牌上櫃，接下來營運擴展策略？

答：佑全藥品截止今年6月底將有170家門市，除了年底要挑戰180家，每年家數都期待要成長10%，目標2026年達到250家，達到經濟規模帶動營益率止穩向上，這些成長都是靠直營店的擴充，並不包括新併購或開放加盟等方式。

針對開放加盟的時間點，目前還在評估並做準備，最快今年第3季小量開放加盟。這個時間點考量是因佑全正在彰濱工業區建設GDP倉庫，目標今年底完成審核，新倉庫預計2025年完成自動化倉儲。

依照政府規定，藥品運送必須控溫，而且必須全程紀錄，現在只規定藥品出廠到藥局門市這一階段要達標，未來各加盟藥局若有進藥需求，將可透過佑全擁有的GDP倉庫取貨。總而言之，佑全本身必須擁有堅實的後勤能力，才能吸引更多單點藥局成為我們的加盟主。

另外，佑全過去曾經併購健康人生藥局及momo藥妝，接下來不排除再併購其他新的通路品牌，策略上是強化自家競爭實力，然後等待其他通路品牌來與我們合作。

問：除門市數量持續擴增，未來門市業態是否有其他的創新做法？

答：佑全的門市型態有健保藥局、藥妝、超市內單點櫃位，模式分別為特許加盟、直營、寄銷。此外，為提供銀髮族及失能者更多選擇，已選定全台現有門市，設置30家醫材中心門市，主要是考量高齡化，但很多消費者不知道需要什麼，成立醫材希望創造消費者需求。

第一家醫材門市已在宜蘭礁溪開張，未來每個縣市都要至少兩家醫材中心門市，主要是讓不同的兩家店可平均分配多樣性的醫材與輔具選擇，佑全目標今年第3季完成全台十家醫材中心的建置。

佑全與日本札幌藥妝公司正在談新的合作模式，就是跨境電商的經營。札幌藥妝的台灣門市展店主要位在車站、夜市、商圈等人潮聚集的區域，展店速度不如社區藥局快速，因此將在現有門市基礎上打造跨境電商，讓年輕消費者至日本旅遊時，可在當地札幌藥妝購買需要的產品，再透過札幌藥妝的物流資源運送到台灣，交給台灣消費者。

問：佑全藥品是否有往海外市場發展的計畫？

答：有在評估到上海展店，主因佑全的母公司優盛醫學在當地有設廠，目前也是透過優盛上海公司來規劃，可就近尋找適當的合作夥伴。在上海評估合作藥局，初步與當地的中國郵政公司洽談，台企要在大陸生存的先決條件，須不斷提升自己的價值。

除大陸市場外，佑全也在東南亞尋找拓店的合適地區。此外，基於長期與日本札幌藥妝的合作默契，也不排除直接到日本展店。