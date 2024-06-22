企業生日快樂／佑全 扮演社區健康守護者
成立於2000年的佑全藥品，前身是勝霖藥品公司，這家公司千禧年創立之前，創辦人的第一家藥局門市早在1987年就在台中市沙鹿區成立，至今已38年，佑全截至6月底全台門市已達170家，是台灣第二大藥局連鎖通路。
佑全藥品從過去至今經歷過多次整併，一開始勝霖藥品在2005年併購佑康藥局，當時公司已有48間門市。到2009年時，勝霖藥品被優盛醫學集團以2.4億元併購，成為優盛醫學旗下100%子公司，勝霖也易名為佑全藥品，當時佑全共有59間門市，佑全現任董事長劉志平目前也是優盛醫學董座。
整頓企業文化 修正經營腳步
2013年時，佑全啟動新的併購、合併生達藥廠旗下健康人生藥局，門市數首度來到100家。佑全總經理文德蘭說，在併購健康人生藥局之前，佑全藥局門市原本以保健藥妝的銷售為主，將健康人生藥局併購之後，佑全開始跨入處方簽藥品市場。
佑全在2014年再度完成對momo藥妝實體通路的併購，讓佑全門市達到130間，但是由於佑全一連對健康人生藥局及momo藥妝的併購，讓佑全對三家不同企業文化的通路進行整頓與調適，佑全雖然仍持續展店，但是也收掉不少門市，這段時間公司持續修正自己的經營腳步。
此外，隨著健康人生藥局與momo藥妝的加入佑全，也順勢讓兩家品牌門市的母公司生達與momo成為繼優盛醫學之後，加入佑全藥品公司成為第二大及第三大股東。
2019年新冠疫情爆發前，佑全開始跨入長期照護領域，首先在雲林門市成立全台第一家由藥局發起成立的C級照護站，鼓勵社區中的高齡長者能到藥局裡參與活動。
2020年佑全與日本札幌藥妝公司展開合作，雙方合作模式是佑全代理台灣札幌藥妝門市的經營管理，一開始台灣札幌藥妝有三家門市交給佑全來管理，直到今年，由佑全管理的台灣札幌藥妝門市已達17家。
佑全從早期草創發展到今天的連鎖規模，前董事長鄭振文表示，公司發展過程並非一帆風順，但這期間經過不斷摸索，最後能發展到目前的規模，最關鍵的人物就是劉志平。
劉志平說明，2009年以優盛醫學負責人身份入主佑全藥品後，從一位只懂醫材開發與製造負責人，開始跨足連鎖藥局發展。2009起，佑全的發展歷程可分為三個五年不同階段。
三個五年階段 把握機會壯大
劉志平說，剛入主佑全的第一個五年期間，先花兩年時間熟悉藥局經營的型態及法規環境，同時針對內部進行整頓。
從第三年開始積極為佑全尋找合作夥伴，包括併購健康人生與併購momo藥妝，這兩家新的門市都是用換股方式取得，劉志平回想：「當時我已浮起一個觀念，經營通路一定要有規模才能產生效益。」
到了第二個五年階段，佑全因新增健康人生藥局及momo藥妝兩大門市之後，公司經營進入修正期。
劉志平說，那個階段他犯了一個錯誤，把佑全的經營型態加入momo藥妝店，結果造成經營績效不彰。
此後，佑全沒有積極展店，而是放慢擴充腳步，訓練自己的經營能力，包括建立倉儲系統，花許多時間裝潢新的藥局門市。
此外，受到同業大樹藥局積極擴張的影響，佑全也開始規劃未來IPO的策略。
到第三個五年階段，佑全重新加快布局腳步，但是策略做法是針對不同的經營業態做多角化的擴充。
他讓佑全旗下的門市發展各自特色，同時與日本札幌藥妝公司合作，在這個階段，佑全的三大門市品牌「佑全保健藥妝」、「健康人生藥局」、與「札幌藥粧」開始有各自的分工與定位。同時也在這個階段，佑全完成了從興櫃到上櫃的資本化過程。
劉志平強調，佑全在每個階段進行新事業的擴充，他都花兩年半時間整理，然後才能轉虧為盈。
回顧過往，藥局連鎖化在台灣原本並不被政府看好，劉志平解釋，直到疫情爆發，民眾到醫院就醫的次數受到限制，社區藥局的功能才獲得重視，因此從2020年起直至今天，連鎖藥局成為國內資本市場的顯學，更有多家科技業、藥廠甚至營建業想跨足連鎖藥局市場，對於佑全藥品這家已走過無數個年頭的連鎖藥局來說，未來的機會與挑戰正迎面而來。
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