台睿高劑量硒注射劑獲藥證！拚下季獲健保 並要發展ADC

台睿（6580）21日宣布，該公司發展硒注射劑高劑量用法，已於5月取得衛福部食藥署核可的藥證，主要用於急重症患者，目標今年第3季取得健保藥價。台睿總經理簡督憲表示，這項產品將鎖定醫學中心，初估第1年市場銷量挑戰5萬瓶，未來隨市場擴大逐年往上。

台睿同時宣布，正在發展的抗癌新藥CVM-1118，將以活性代謝物成分CVM-1125作為載體，搭配市售抗體藥物發展抗體藥物複合體（ADC），目前動物試驗已證明有很好的抗癌潛力，公司將尋求與其他抗體藥物公司合作進軍ADC藥物市場，也會規劃自行開發ADC抗癌藥。

台睿表示，該公司是在2018年獲上市核准取得靜脈注射針劑「西寧特」藥證，這項藥物可用於治療硒缺乏症，或用於預防正在接受靜脈營養點滴病人之硒缺乏問題，目前在國內主要醫學中心及診所均已普遍使用。

台睿董事長林羣強調，這是國內唯一「硒」為對象發展出來的新藥。為擴大「西寧特」的應用，台睿以敗血症輔助治療三期人體臨床試驗數據、及各國臨床上使用高劑量硒的參考文獻，向衛福部食藥署（TFDA）提出提高西寧特使用劑量變更申請，並順利於今年5月獲核准用於治療硒缺乏之每日劑量可達500微克硒。

簡督憲表示，台睿規劃高劑量硒將申請納入新藥收載及健保核價，目標今年第3季獲得核可，未來鎖定醫學中心，初估第1年市場銷量挑戰5萬瓶。

林羣指出，台睿在抗癌藥物的研發也有進展，CVM-1118小分子藥物在神經內分泌瘤、及肝癌治療的臨床試驗，將陸續於7、8月初公布最後數據；TRX-920的新劑型口服抗癌藥刻正執行一期臨床試驗外。

台睿目前也開始投入ADC的開發，利用CVM-1118的活性代謝物成分CVM-1125作為ADC的載荷藥物，搭配市售抗體藥物來傳送至腫瘤位置，增加療效，在初步的動物試驗中，每周一次連續三周給藥，可以完全根除腫瘤，展示出卓越的抗癌潛力。

台睿表示，隨著全球ADC藥物的市場正夯，技術移轉總金額動輒十億美元以上的交易，較特殊的是ADC藥品很多在早期臨床前階段就有很好的技轉機會，期待這項新藥物可為公司創造極大的價值。