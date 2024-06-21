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台睿高劑量注射劑獲衛福部核可 將主攻重症市場

中央社／ 台北21日電

新藥公司台睿生技藥物開發成果再下一城，董事長林羣今天宣布，10cc高劑量的西寧特注射劑已於今年5月獲衛福部核可，將主攻重症市場，將可擴展台灣唯一的硒注射劑藥品市場；下一步是申請健保價，預計今年第3季送件申請。

他提到，公司多年來在癌症藥物領域的投入，台睿也跨足近年各大藥廠轉戰的ADC（抗體複合體藥物）市場，布局癌症的最新治療。

他說，為擴大西寧特的應用性，向衛福部食藥署提出提高西寧特使用劑量變更申請，並於今年5月獲核准用於治療硒缺乏的每日劑量可達500微克硒，著重在急重症病人；今年第3季將規劃高劑量硒申請，納入新藥收載及健保核價。

再來則是搶進ADC藥品市場，拓展抗癌藥物領域戰力。他說，台睿研發主戰場以抗癌藥物為重心，近期投入ADC開發，利用台睿旗下口服抗癌用藥CVM-1118的活性代謝物成分，作為ADC的載荷藥物，希望研發出更有效的第二代抗癌藥物。

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