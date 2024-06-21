六都、新竹縣市1字頭房價沒了？成屋主力單價全數站上2字頭

據實價登錄資料，5年前，桃園市以南的五都成屋主力單價帶皆落在1字頭，台北市則為4、5字頭，新北市的主力單價帶為2字頭；然而近年來，受益於經濟穩定發展、台商回流等因素，全國房價有感齊漲。到了2024年，六都、新竹縣市成屋主力單價已全面晉升，桃園市以南皆站穩2字頭大關，台北市為6字頭，新北市則是3字頭。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，這幾年來全國各地漲勢凶猛，六都、新竹縣市漲幅更是令人有感。桃園市2字頭占全市交易已逼近五成，其中以生活、交通機能良好的桃園區與中壢區交易最熱絡。

而台中市2字頭占全市交易達46.2%，以自住需求強勁的北屯、西屯區貢獻最多。台南市2字頭占比達40.8%，永康區、東區挹注最多。高雄市2字頭占比也達45.4%，以鳳山、楠梓區最為火熱。

至於新竹縣市成屋單價帶分布則相對均勻，2、3字頭占比合計破五成，4字頭占比也逼近二成左右。

陳金萍說明，近年來房價漲幅最凌厲的縣市非新竹莫屬。新竹縣市受惠於科學園區帶動下，不僅推升周邊行政區房市交易量能，不少蛋白區也吃到園區外溢紅利，房價也跟著水漲船高。

另外她分析，當地購屋族群大多是高收入所得的科技新貴和工程師，房價負擔能力佳，促使新竹縣市成屋主力單價帶較不明顯，2、3、4字頭比例皆很高。