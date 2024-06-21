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SCFI 運價指數連11漲 四大主要航線續漲但漲幅收斂

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數21日出爐。示意圖／ingimage
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數21日出爐。示意圖／ingimage

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數21日出爐，運價指數連11漲，漲幅則持續收斂，指數上漲96.38點成為3,475.6點，周漲幅2.9%，四大主要航線及東南亞航線運價全都上漲，但漲幅縮小。

國內的貨櫃輪原本在萬海（2615）領軍下，一度衝高漲幅達6.8%，盤中市場擔心運價漲幅縮小，則出現溜滑梯走勢，收盤時來到92.3元，漲幅只有0.22%，長榮（2603）、陽明海運（2609）則翻黑，陽明以75.9元作收、下跌1.04%，長榮股價來到204元、下跌0.5%。

國內的航運業專家分析，SCFI指數已經連11漲，四大主要航線及東南亞航線運價全都上漲，價格都快接近疫情期間的高點，漲幅縮小或是下跌都是正常情況，是要注意跌幅是否擴大，目前推估，只要紅海危機無解，運價會修正但大跌的空間有限。

航運業者認為，貨櫃輪未來還潛藏兩大不安因素，這兩個原因將持續干擾全球貨櫃輪的供、需變化，首先，以阿糾葛停不下來，紅海回不去，全球貨櫃輪的供、需大逆轉外；其次，正在進行的美東勞資談判一直沒有結果，美東碼頭怠工壓力爆表。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達4,336美元，較前一期上漲157美元，周漲幅3.75%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達4,855美元，較前一期上漲7美元，漲幅0.14%；遠東到美西每FEU(40呎櫃)達7,173美元，較前一期上漲267美元，漲幅3.86%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達8,277美元，較前一期上漲284美元，漲幅達3.55%。

此外，近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲60美元，漲幅8.83%；至於遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU都與前一期持平，遠東到韓國每TEU上漲6美元。

東南亞

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