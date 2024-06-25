住宅建物怎麼選？4大「建物類型」一次看幫你輕鬆搞清房屋類型！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「建物類型」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的4大建物類型。

對許多人而言，買房是人生規劃中的一大夢想，但為了能夠達成這項目標，除了要有足夠的預算，也有許多要點需要留意，其中建物類型更是影響選購的重要因素之一，究竟要如何挑選最適合自己的建物呢？趕快一起來看一下吧！

「大樓」包裹代收管理員代管好方便 「透天」土地持分大且較不受鄰居干擾！

▲ 網友熱議4大建物類型 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近3個月內網友針對「建物類型」的相關話題討論，可以發現「大樓」最受到網友熱議，就有網友提出自身看法，認為「大樓」因為系統性的垃圾處理以及大樓管理員協助代收包裹、外賣，而大贏其他建物，言論引起不少網友共鳴回覆「光是不用追垃圾車，直接贏透天」、「管理室代收好一點的還會幫忙代墊」，但也有另一派網友提出了對大樓的相關疑慮，像是「要裝潢還要先問管委會限制一大堆」、「每個月都有管理費要繳」，表示住在大樓可能會因為配合其他住戶而有限制，而且也會多了筆開銷。

而對比大樓，網友也時常將「透天」拿來做比較，即有網友發文詢問「透天跟大樓的房價都負擔得起的情況下，大家還是會選擇大樓嗎？」，而該貼文也引起網友熱議如「透天住起來就是舒服」、「少來，透天沒有失寵」，認為透天因為土地持分大，較為保值，加上居住比較不會有住戶糾紛的問題，且透天能夠使用的空間較大，因此偏向於購買透天。

另一派網友則表示「住透天感覺打掃跟拿東西要爬樓梯很麻煩」，引起其他人回覆「網購盛行，懶得倒垃圾也是重點」，表示透天可能會面臨清潔、空間移動不便，以及無人代收包裹等問題。

另外「華廈」也是非常多網友提及的建物之一，有部分網友表示華廈因為「公設低管理費負擔少、戶數少單純」等優點，因此適合預算較少及想要居住環境單純的人。

不過也有部分網友則認為，「華廈沒人管理未來會非常恐怖」、「華廈可能無24小時保全、未來保養費每戶平均負擔重」，反映了華廈的缺點以及華廈相較於大樓管理不足的論點。

在建物議題上，你是喜歡哪一種類型的建築呢？每一種建物類型都各有其優缺點，以及適合居住的對象，如你近期有購屋或選擇住宅的需求，不妨看看其他網友對於建物的想法，並且幫自己挑選出一間最適合自己的建物。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「建物類型」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/21~2024/05/21，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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