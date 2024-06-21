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家樂福推「2024味旅義大利週」 目標業績年增一成

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
家樂福聯手義大利經濟貿易文化推廣辦事處舉辦2024味旅義大利週。徐牧民/攝影
家樂福聯手義大利經濟貿易文化推廣辦事處舉辦2024味旅義大利週。徐牧民/攝影

家樂福今年再度與義大利經濟貿易文化推廣辦事處攜手舉辦「2024味旅義大利週」，此次活動推出大約200款商品，並主打多款義式配料食材以及加熱即食品，家樂福表示，去年此活動業績衝破億元，今年目標成長一成至兩成。

家樂福此次為推廣義大利美食祭出多項優惠，其中包含6月19日至7月2日單筆消費不限金額享49元加價購Firma義大利麵，並且量販、線上購物、家速配單筆消費滿1000元，超市滿500元即可抽羅馬或米蘭雙人遊。

並且活動期間家樂福於指定分店舉行「暑假縱Fun義大利親子活動」，其中包含三大活動「威尼斯面具節行動雕像」、「義大利即興喜劇」、「義大利花毯節手作體驗」等，讓民眾體驗當地特殊文化。 

家樂福 義大利

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