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大直指標豪宅開賣 社區收藏四件楊柏林作品

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
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大直指標豪宅建案「震大懷真」近日展開銷售，個案訴求綠奢豪邸，為吸引頂級客層目光，社區藝廊並收藏楊柏林四件作品，包括三件不銹鋼「元神」、「浪漫的移動」、「跟緊一點」及一件銅雕「各位早安」。

震大懷真位於大直劍南路，基地達1,304坪，規畫興建A、B兩棟，A棟19層，B棟14層，坪數為90坪~120坪。

震大建設副總葉佳宗表示，一幢好建築就和完成一件藝術品一樣，需要如藝術家的精巧思維，具有從材質、方位、設計、的全方位美感統合能力，好建築作品就是一件雕塑藝術品。

他表示，震大懷真前後花了十年時間整合土地，從大地工程、耐震基盤、到融入九大健康指標的設計，同時取得綠建築、智慧建築、耐震建築認證、國際健康指標Fitwell等。

為了回應頂級客層的品味及目光，震大建設也為社區藝廊一次收藏楊柏林四件作品，包括「元神」、「浪漫的移動」「跟緊一點」及「各位早安」，流線生動造型，如花瓣般盛放、就像大自然森態蘊蓄的豐沛生命力，瞬間凝凍語言，在綠意環抱的藝廊空間裡和每一位佇足的主人對話。

葉佳宗表示，「震大懷真」1,304坪基地做到789坪綠化，建蔽率僅39.44%，庭園種植了二百多株喬木，窗景如畫作，自然光影時時刻刻皆不同。藝術靈感來自生活，回到震大懷真，更可以感受何謂藝術生活。

圖／業者提供
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柏林

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