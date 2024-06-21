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環泥：2025年增生產據點 加入台積電建廠供應鏈

中央社／ 台北21日電

環泥今天召開股東會。環泥表示，去年面臨高利率高通膨、營建產業缺工缺料，產品銷售及獲利仍穩健成長，每股純益（EPS）為3.13元。展望未來，將多頭並進，尋求水平或垂直整合機會，2025年將增加2個混凝土生產據點，加入台積電建廠供應鏈。

混凝土事業方面，環泥除了持續供應各地區廠辦、住宅、公共工程興建需求之外，2025年將增加嘉義太保、台南麻豆2座混凝土生產據點，加入台積電建廠供應鏈。

水泥事業方面，環泥阿蓮水泥廠已展開優化製程計畫，將於今年底量產低碳石灰石水泥，並評估活化閒置廠區，以尋求垂直整合產品的可能性。

建材事業方面，環泥持續發展石膏板、外牆板、屋頂材等乾式輕隔間系統的產品解決方案，並研發石膏100%回收相關技術。

子公司利永環球科技研發的軟性微機電壓力感測技術，以標準化、系統化和模組化的產品開發策略，和北美、歐洲產業領導者有更多產品開發合作，廣泛應用在消費型電子產品、工業4.0及半導體設備、AI倉儲、AI醫療等領域。

環泥也提到，AI醫療領域的離床預報通知系統，已導入北醫行愛長照中心，並在美國配合通路商鋪貨，預期明年將有1萬台出貨量。

因應ESG發展趨勢，環泥表示，各項建材產品已陸續申請產品碳足跡標籤，將進一步申請碳足跡減量標籤。

AI 台積電 環泥

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