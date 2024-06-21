汎德永業股東會／通過配發現金股利18元 去年 EPS 22.17元

汎德永業（2247）股東常會承認2023年度營業報告書、財務報表以及盈餘分配案，通過配發現金股利18元，配發比率達81.2%。

汎德永業指出，綜觀2023年新車市場，在年初疫情緩解後，晶片、汽車供應鏈產能逐漸恢復正常，使新車銷售與維修保養維持穩健成長態勢，且經銷品牌BMW與Porsche新車產品線漸臻完整齊全，多款電動車款相繼上市，主力車款銷售創佳績，加上新車到港情況良好，帶動公司2023年合併營收達新台幣508.49億元，稅後淨利17.89億元，稅後淨利不僅創下歷史新高，更連續4年達兩位數成長；每股稅後盈餘（EPS）22.17元，首度突破二個股本，寫下營運新紀錄。

而為落實獲利回饋股東政策，並為股東創造穩定投資價值，已通過配發現金股利18元，配發比率達81.2%，6月24日為除息交易日，股利發放日為7月19日。

BMW持續串接起豪車品牌中最完整齊全的電動車產品線，目前共有iX1、iX2、i4、i5、i5 Touring、iX以及i7等七款產品實力強勁的BMW新世代電能車款在台上市，熱銷表現坐穩豪華電動車品牌之冠，今年前五月電動車銷售占比相較去年同期成長80% 以上。

Porsche亦即將推出純電車款 Macan EV，以及全新 Taycan 車系，最快有望在今年年底前正式抵港交車。

汎德永業指出，將持續配合品牌原廠及總代理電動車銷售計畫，引進更多純電環保車款，在全台經銷區域設置直流高速充電站及充電車位，提供電動車車主專屬的充電服務與高品質的使用體驗，促進電動車銷售市占率穩定成長。

汎德永業進一步表示，BMW、Porsche、MINI重磅新車連發，在台銷售數量穩定增加，維修保養業務維持穩定年成長的好表現，「全新台中保時捷中心」已於2023年9月正式開幕，加上未來即將落成的「BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」、「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」，經濟規模效益將能進一步發酵，為台灣頂級消費客群帶來更明亮寬敞的賞車空間與最高的服務品質，對公司搶攻國內豪華車市場將能產生全面性的助益。

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