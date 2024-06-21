巨大股東會／通過現金股利5元 下半年營運可望逐漸回溫

巨大公司（9921）21日召開股東會，會中通過去年財報和盈餘分配案，配發現金股利5元。巨大集團去年合併營收為769.5億元，稅後淨利34億元，每股稅後盈餘為新台幣8.68元。

本次股東會也改選下屆董事，包含董事八席和獨立董事三席。續任董事名單有杜綉珍、劉湧昌、邱大鵬、邱大維、亞庇控股(股)公司、元新投資(股)公司；新當選董事名單有劉素娟、楊孟學。獨董當選名單中，何春盛為續任，二位新任者為鄒開蓮、張綺雯。新一屆董事於股東會後立即召開董事會，董事長由杜綉珍續任。

董事長杜綉珍表示：「新一屆董事當選名單增加三位女性員額，既尊重公司治理精神，也將借重新董事專業帶領集團續開新局。」有關全球自行車市場，執行長劉湧昌表示：「中國內銷市場持續暢旺，自行車運動人口顯著成長，帶動高階車款大幅成長；歐美市場庫存去化，預估第3季可以回到健康水位。展望後市，在e-mobility、環保、運動三大趨勢下，預估明年可望回復正成長」。

巨大集團前五個月營收新台幣301.34億元，較去年同期減少13.62%，下半年營運可望逐漸回溫。