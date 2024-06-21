下週汽柴油估降1角 95無鉛每公升30.6元

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）強調未來增產將會審視市場情況，又逢厄瓜多重油管道因暴雨而關閉，國際油價應聲上漲。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估24日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格均調降新台幣0.1元。

依照預測，92無鉛汽油每公升新台幣29.1元，95無鉛汽油每公升30.6元，98無鉛汽油每公升32.6元，超級柴油每公升為26.6元。

根據中油浮動油價公式，累算至6月20日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶84.41美元，較上週81.60美元上漲2.81美元；新台幣兌美元匯率為32.367元，較上週32.365元貶值0.002元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲2.9元，柴油每公升調漲4.3元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估24日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格均調降0.1元。