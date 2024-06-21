巨大：歐美自行車庫存第3季回健康水位 通過配息5元

自行車大廠巨大機械執行長劉湧昌今天表示，中國內銷市場持續暢旺，自行車運動人口顯著成長，帶動高階車款大幅成長；歐美市場庫存去化，預估第3季可以回到健康水位。

巨大今天舉行股東會，劉湧昌指出，在電動輔助自行車（e-mobility）、環保、運動3大趨勢下，預估明年全球自行車市場可望回復正成長。

關於董事新名單，巨大董事長杜綉珍表示，新一屆董事當選名單增加3名女性員額，既尊重公司治理精神，也將借重新董事專業帶領集團續開新局。

巨大股東會通過去年財報和盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣5元。巨大集團去年合併營收為769.5億元，稅後淨利34億元，每股稅後盈餘為8.68元。

本次股東會也改選下屆董事，包含董事8席和獨立董事3席。續任董事名單有杜綉珍、劉湧昌、邱大鵬、邱大維、亞庇控股公司、元新投資公司；新當選董事名單有劉素娟、楊孟學。獨董當選名單中，何春盛為續任，兩位新任者為鄒開蓮、張綺雯。新一屆董事於股東會後立即召開董事會，董事長由杜綉珍續任。

另外‧巨大集團統計，1至5月營收301.34億元，較去年同期減少13.62%，下半年營運可望逐漸回溫。