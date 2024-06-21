看中國電動車來台 汎德永業：做好準備面對任何競爭

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中央社／ 台北21日電
BMW台灣總代理汎德公司總經理杜黃旭。聯合報系資料照／記者陳瑞源攝影
BMW台灣總代理汎德公司總經理杜黃旭。聯合報系資料照／記者陳瑞源攝影

市場關注中國電動車導入台灣議題，汎德永業總經理杜黃旭今天表示，面對任何競爭，汎德永業會以「畏懼」的心情，做好準備，汎德永業在電動車基礎已經很扎實。

汎德永業上午舉行股東會，會議歷時不到30分鐘順利結束，通過每股配發現金股利新台幣18元，會後杜黃旭接受記者短暫採訪。

談到市場高度關注中國品牌電動車導入台灣的議題，杜黃旭指出，這牽涉到法規政策面向，他坦言中國大陸電動車對傳統車廠產生衝擊。

杜黃旭分析，電動車生產技術完全不同於傳統汽車。電動車學習曲線較短，傳統汽車供應鏈規模較多，對於部分消費者來說，中國大陸電動車在價格定位等條件，的確有吸引力，對於車市和消費者來說，都是好事。

在市場定位，杜黃旭表示，汎德永業經銷BMW、保時捷（Porsche）、MINI等電動車款，屬於高階豪華車種，在台灣市場定位清楚，不過面對任何競爭，汎德永業會以「畏懼」的心情，做好準備，汎德永業在電動車基礎已經很扎實。

杜黃旭指出，汎德永業看好電動車經銷前景，在傳統油車市場也保有競爭力，BMW、保時捷、MINI等汽車車款，在台灣銷售持續穩健，預期今年台灣進口車銷售占比可再提升，逼近5成。

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