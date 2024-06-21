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企業辦綠能課程培訓員工 相關營收增長224%

中央社／ 台北21日電

順應全球淨零排放趨勢，ESG永續發展成重要指標，冠呈能源環控公司運用勞動部勞動力發展署北分署補助，培訓在職員工相關綠能、ESG課程，公司整體營收增長224%。

勞動部勞動力發展署北分署今天發布新聞稿指出，為協助企業培育ESG人才，北分署的「補助企業辦理員工訓練計畫」，鼓勵企業安排在職員工參加訓練，培養在ESG發展過程中所需的專業知識和技能，成為企業推動綠色轉型和實現環境永續發展的重要力量。

發展署也分享，冠呈能源環控公司從民國106年起就運用北分署「企業人力資源提升計畫」，近年來陸續辦理智慧綠建築專案管理、ESG永續規劃管理、資訊機房節流、公共工程品質管理等訓練課程，並獲得了顯著的訓練成果。

發展署說，冠呈團隊成員包括建築師、結構技師、室內設計師等多領域專業人士，通過內部訓練機制不斷提升專業技能並取得證照資格，進而提升工作品質與效率，公司綠建築承接專案數增加，且綠建築認證輔導、溫室氣體盤查輔導及資訊機房節流整合服務的整體營收增長了224%。

冠呈能源環控公司也表示，員工是企業的核心資源，公司不斷透過多元的職能提升課程，持續優化人才發展系統，專注於新進人員的基礎專業知識及技能培訓，並建立完整核心職能，優化工作效率，且同仁反映受益良多，受訓後使用新技能提升工作效率，讓員工的職涯與公司目標達到一致性。

北分署也說，政府在民國111年公布台灣2050淨零排放路徑，並設定了能源轉型、產業轉型、生活轉型永續、社會轉型韌性等四大目標，而所有目標與轉型的推動，都有賴於企業與員工專業力的提升。

北分署表示，今年度申請訓練計畫的企業中，有45%安排了綠能、淨零碳排相關課程，班次與參訓人次較去年增幅近40%，顯見企業對綠領人才需求殷切，鼓勵企業多運用「補助企業辦理員工訓練」，提升員工專業力、企業競爭力，支持企業創新並ESG永續轉型。

永續 綠建築

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