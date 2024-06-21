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5年前都還在1字頭 兩表看七都房價驚人變化

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／永慶房產集團提供
房市示意圖／永慶房產集團提供

近年各地房價全面上漲。永慶房產集團根據實價資料，比較近五年七都成屋主力成交單價變化，5年前，桃園以南的五都成屋主力單價全都在1字頭，台北為4、5字頭，新北的主力單價為2字頭。

然而受益經濟發展、台商回流、資金泛濫等因素，到了2024年，桃園以南五都全部站上2字頭，台北為6字頭。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，這幾年來全台各地漲勢凶猛，七都漲幅更是令人有感。桃園2字頭占全市交易逼近五成，其中以生活、交通機能良好的桃園區與中壢區交易最熱絡。

台中2字頭占全市交易達46%，以自住需求強勁的北屯、西屯區貢獻最多。台南2字頭占比達40%，永康區、東區挹注最多。高雄2字頭占比也達45%，以鳳山、楠梓區最為火熱。

至於新竹縣市成屋單價帶分布則相對均勻，2、3字頭占比合計破五成，4字頭占比也逼近二成左右。

陳金萍指出，新竹縣市購屋族群大多是高所得的科技新貴和工程師，房價負擔能力佳，促使新竹成屋主力單價帶較不明顯，2、3、4字頭比例皆很高。

新北方面，目前新北成屋主力單價已上升至3、4字頭。

陳金萍指出，過去新北單價3字頭以上常出現在新北第一環的板橋、新店等區，但目前反而出現最多的是位於新北第二環的新莊、中和等區域。板橋、新店等蛋黃區單價已往4、5字頭靠攏，想在當地撿便宜，難度越來越高。

五年前七都成屋單價帶交易占比 資料來源／永慶房屋
五年前七都成屋單價帶交易占比 資料來源／永慶房屋
近一年七都成屋單價帶交易占比 資料來源／永慶房屋
近一年七都成屋單價帶交易占比 資料來源／永慶房屋

工程師 房價

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