中鋼7月內銷平盤開出 法人後市看法中性略偏多

中鋼（2002）公布7月內銷月盤價，六項主要大宗鋼品全面平盤，季盤方面，鋼板上漲500元，汽車料上漲800元；法人機構表示，盤價符合預期，對中鋼後市看法為中性略偏多。

分析師表示，此次中鋼7月份的盤價如預期的以平盤開出，季盤部份則是將需求較穩健、但第2季沒有調漲的汽車料調漲800元。盤價難以再漲的原因主要仍是原料價格的影響，進入6月之後，上游鐵礦砂價格出現鬆動，跌破過去一個多月的整理區間，目前最新報價為每噸106美元，市場對未來需求的信心不足，是鐵礦砂價格出現回檔的最主要原因之一。

近幾個月中鋼的盤價相對於亞洲鋼價而言，呈現跟漲不跟跌的走法，對外銷及部份客戶或型號以專案價格供應維持競爭力，對中鋼自身的獲利相對有利。