中鋼7月盤價持平、第3季開平高盤

全球經濟呈現溫和復甦態勢，然面臨第3季需求淡季與全球貿易情勢變化，包含美國對大陸提高301關稅、歐洲鋼鐵防衛案新制與兩岸 ECFA【ECFA】兩岸經濟合作架構協議（Economic Cooperation Framework Agreement\, ECFA），是規範兩岸之間經濟合作活動的基本協議，於2010年6月29日簽署、同年9月12日生效。透過早期收穫清單，對雙方最急迫且獲有共識的貨品與服務業，進行關稅減免與市場開放，並將未來要推動的後續協議、開始協商的時間、協商內容的大綱以及主要的經濟合作事項等予以條文化。 調整，為確保下游接單動能，中鋼（2002）續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，針對今年7月的月盤產品，順應國內流通行情趨穩之態勢，以平盤開出，並持續搭配多元配套方案，協助客戶因應低價進口鋼品之衝擊；第3季的季盤產品，考量各產業現況與需求強度，以平高盤為基調，期以穩定客戶購料成本，協助用戶爭取訂單。

中鋼表示，全球通膨持續降溫，歐洲與加拿大率先啟動降息，有助帶動投資與終端消費需求，經濟動能持續升溫， IMF【IMF】國際貨幣基金（International Monetary Fund\, IMF）是1945年根據布列敦森林協定所設立的國際組織。IMF成立目的是促進國際貨幣合作、匯率穩定及有秩序的匯率制度，以加速經濟成長與維持高度就業，並對需要之國家提供暫時性的金融協助。 上調今(2024)年全球 GDP【GDP】國內生產毛額（Gross Domestic Product\, GDP）是指一國或一區域在一段時間內，所生產的最終商品和勞務之市場價值總合，是一項用以衡量經濟成長情況的指標；GDP成長愈快，表示該國經濟活動愈熱絡、景氣也愈好。一般所說的經濟成長率，通常就是指GDP的成長率。 成長預估至3.2%。台灣受惠於AI人工智慧、高效能運算蓬勃發展，相關需求出口動能強勁。央行最新公布今年台灣GDP成長率由3.2%上修至3.77%，有望創近三年新高。

主要經濟體歐美中製造業復甦動能增強，標普全球(S&P Global)公布美國5月 PMI【PMI】採購經理人指數（Purchasing Managers\' Index\, PMI）為一項綜合性指標，每月對選定企業的採購經理人進行調查及編製。台灣製造業PMI是根據調查中的新增訂單數量、生產數量、人力雇用數量、現有原物料存貨水準及供應商交貨時間等五項擴散指數編製而成。PMI通常以50為分水嶺，高於50表示製造業景氣正在擴張，若低於50則是處於緊縮狀態。 為51.3，連續五個月處於擴張區間，歐元區5月PMI指數由4月45.7攀升至47.3，製造業動能增速，大陸人行5月推救房三箭（降首付、降息、政府收購）提振市場信心。台灣受惠歐美終端市場需求回溫，5月PMI由4月49.4強力回彈至55.4。高科技與 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 商機帶動廠房與商辦大樓需求強勁，鋼結構與營建用鋼產業熱絡；受惠於全球汽車銷售穩步恢復，台灣今年前五月國內汽車銷售19.1萬輛，維持與去年同期19.2萬輛之高水準，表現亮眼成績。

根據worldsteel統計，全球鋼鐵需求自2021年18.45億噸達高峰後，受到戰爭、高通膨、高利率、高庫存與地緣政治風險等多重因素的疊加影響，歷經兩年的需求衰退至2023年17.63億噸的相對低點，2024年與2025年將分別成長1.7%與1.2%回到18.15億噸，兩年增加5,200萬噸。展望2024下半年在全球貨幣寬鬆與經濟刺激政策的加持之下，用鋼產業終端需求可望緩和回升，回到既有的成長軌道。

worldsteel統計今年1月至4月份累計全球粗鋼產量約為6.24億噸，同比減少0.9%，呈現趨緊態勢。中國國務院5月底再次要求落實粗鋼產能置換，針對部分高耗能鋼廠嚴格要求退場，2024年持續實施粗鋼管控，供給面可望緊縮，有助供需平衡發展。

原物料方面，因中國大陸第3季淡季及粗鋼調控政策影響，鐵礦砂於每公噸100~110美元區間整理，受大型煤礦商第3季維修計畫與印度大選後需求釋出，煤礦向上挺進至每公噸250~260美元，加上近期地緣政治風險攀升，帶動海運運價上漲，成本面獲得支撐。

鋼鐵行情方面，美國鋼鐵行情震盪築底，歐盟鋼鐵防衛措施再延長兩年至2026年6月底，並對熱軋全球配額外加單一國家每季約14萬公噸的上限，歐洲鋼廠預期進口鋼材減少因而醞釀提價，ArcelorMittal 6月初宣布調漲長材產品每公噸30歐元(約33美元)，寶鋼、鞍本7月份平板類以平盤開出，韓國浦項6月製管用熱軋出廠價每公噸調漲7~22美元，有利提振市場信心。另外，越南政府將啟動對大陸及印度的熱軋 反傾銷【反傾銷】反傾銷是指一國因應他國「傾銷」所採取的反制作法。傾銷指的是一國商品以低於正常價格或生產成本輸入他國市場，輸入國為了避免他國傾銷，造成國內產業受損或阻礙相關產業的建立，採取「反傾銷」的救濟手段，通常是對被認定為傾銷的進口貨物，除了原有的關稅外，再課徵一定比率的特別關稅，也就是一般所稱的「反傾銷稅」。 調查，亞洲鋼鐵行情回升可期。

大陸近年各項工業產品產能過剩，美財政部長葉倫今年4月訪中時，亦多次指出大陸超額產能已擾亂全球市場，各國產業皆受嚴重衝擊。大陸鋼材(含半成品)去年以來生產過剩、大量低價傾銷，嚴重衝擊全球鋼市，亞洲鋼鐵產業尤其是台灣更是深受其害，為有效遏止大陸以直接或規避方式低價進口損害國內產業，中鋼已完成資料整理與事證蒐集，將進入貿易救濟措施的申請程序，以維護國內整體產業健全發展。