鎖定 Skoda 和福斯 台灣馬自達三款主流車款降價、增加配備

台灣馬自達在20日宣布旗下三款重要車款不只增加配備，甚至還降價，其中MAZDA3 HATCHBACK車款配備加值加上價格調整總值達8萬元，震驚車市。

在歐系車廠因為紅海危機造成運價上揚、供應鏈斷鏈以及新車供應不穩定時，日系車廠馬自達逆勢調降售價，同時並鎖定競品Skoda和VW的對應車款調整配備，計畫以最具競爭的條件搶下歐洲車的市場。

各家國產車廠都在6月舉辦夏季競賽，搶攻農曆7月前的傳統旺季，事實上和泰車（2207）月初祭出購車送65吋大電視以及擴大分期額度之後，即有效帶動買氣，預期將成為6月車市的主要支撐。此外納智捷的電動車款n7本月交車台數看好，也是推動6月車市的重要來源。由於買氣強勁，本月中華車（2204）才正式發表的MG電動車款接單也相當熱絡，市場估計首月的交車台數應該已經接單完成。

進口車品牌雖然沒有夏季競賽，但對於搶攻年中旺季也絕不手軟。台灣馬自達以歡慶台灣馬自達在台十周年針對暢銷車款 MAZDA3、MAZDA CX-30、MAZDA CX-5 導入具有潮流運動風格的全新 Retro Sports Edition 車型，並公布 25 年式 MAZDA3、MAZDA CX-30、MAZDA CX-5 車型編成。休旅車型 MAZDA CX-30 及 MAZDA CX-5 再標配電動尾門，全車系升級多項凌駕同級的車載科技與實用便利配備，整體回饋總值最高達 8 萬元。全新 25 年式 MAZDA3 售價 86.8 萬元起、MAZDA CX-30 售價 93.8 萬元起、MAZDA CX-5 售價 107.9 萬元起，於 7 月底前入主可享配備升級與期間限定價，6 月底前完成領牌再加享 5 年原廠保固。

台灣馬自達總經理劉建良指出，台灣馬自達是針對市場上的競爭車款進行評估，調整最合適的配備與售價，除了之前CX-5即宣布調整售價與增加配備，此次三款車全面調整配備，再加上部分車款的降價，回饋總值最高達到8萬元，相對之下，台灣馬自達的銷售策略在各品牌中應該是最積極的，同時這些積極的銷售策略，也成功帶動馬自達的銷售，逐年成長。