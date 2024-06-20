馬自達降價送配備

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

各家車廠為搶攻傳統農曆7月前旺季精銳盡出，和泰車（2207）買車送65吋大電視成功激出買氣，台灣馬自達昨（20）日宣布旗下三款重要車款不只增加配備，甚至還降價，其中MAZDA 3 HATCHBACK車款配備加值加上價格調整總值達8萬元，積極搶市。

歐系車廠因紅海危機造成運價上揚、供應鏈斷鏈及新車供應不穩定時，日系車廠馬自達調降售價，計畫以最具競爭條件搶下歐洲車的市場。

國產車廠一般都在6月舉辦夏季競賽，搶攻農曆7月前傳統旺季，和泰車在月初祭出購車送65吋大電視及擴大分期額度後，有效帶動買氣；納智捷電動車款n7本月交車台數看好，也是推動6月車市重要來源；本月中華車才發表的MG電動車款接單熱絡，市場估計首月交車台數應已接單完成。

進口車品牌雖沒有夏季競賽，搶攻年中旺季也不手軟。台灣馬自達以歡慶在台十周年針對暢銷車款MAZDA 3、MAZDA CX-30、MAZDA CX-5，不只增加配備，且還降價。

台灣馬自達總經理劉建良指出，台灣馬自達是針對市場競爭車款進行評估，調整最合適的配備與售價，此次三款車全面調整配備，加上部分車款降價，回饋總值最高達8萬元，希望這些積極銷售策略，成功帶動銷售成長。

和泰車 電動車 電視

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