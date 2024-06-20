永豐餘轉型氣候科技產業 新董座葉惠青推五大策略

永豐餘（1907）昨（20）日於股東會後召開董事會，推舉葉惠青新任董事長。葉惠青接任後表示，節能減碳成為企業經營新趨勢，推動五大策略讓永豐餘轉型氣候科技型產業（Climate-tech Industry），成為 氣候變遷【氣候變遷】氣候變遷（Climate Change）是指氣候在一段時間內的波動變化，近年對氣候變遷討論最多的是有關產業政策對當代氣候的影響，尤其是全球暖化問題。由於大氣和海洋中二氧化碳等溫室氣體過量，溫室效應導致全球溫度升高，並引發乾旱、洪災、熱浪等各種極端天氣，氣候變遷也改變了自然生態，造成海平面上升、海洋酸化、資源短匱，乃至使得農產歉收，帶來糧食危機。 提供解決方案業者，搶攻新能源商機。

五大策略分別為「再生能源與能源管理」、「工業4.1及上下游產業生態系統的建置」、「持續全 循環經濟【循環經濟】循環經濟（Circular Economy）的概念最早是由英國環境經濟學家大衛‧皮爾斯和克里•特納（R. Kerry Turner）於1989年提出。工業革命以來人們一直採用線性生產消費模式，不斷地消耗有限的資源，循環經濟則是建立循環利用資源的經濟發展模式，形成「資源、產品、再生資源」的循環，使整個系統產生極少的廢棄物，甚至達成零廢棄的終極目標。 的發展」、「醣經濟下新材料的開發」、「下世代新創公司之投資與孵化」。

永豐餘董事長葉惠青未來發展五大策略

葉惠青曾任第一任經濟部能源局局長、台南市經濟發展局局長，在公領域對能源政策、碳管理有深入認知，且兼具民營企業任職經驗，將發揮其碳技術和能源方面專長帶領永豐餘在 綠能【綠能】綠能就是綠色能源的簡稱，行政院國家發展委員會定義綠色能源為「此能源能夠透過自然界的循環生產，且源源不絕，在生產的過程中，不會造成環境汙染。」由於綠色能源循環再生的特性，因此也可稱為再生能源。常見的綠色能源包括太陽能、水力能、風力能、海洋能、地熱能、氫能和生質能等。 當道下開創新頁。

葉惠青表示，再生能源與能源管理部分，以智慧能源及循環經濟為主軸，推動虛擬電廠聚合並交易電力資源、微電網解決方案、 綠電【綠電】綠電泛指再生能源所發出的電力，我國主要是透過提升太陽光電與風力發電來提升再生能源發電的比重。2019年我國完成《電業法》修法後，邁開電力自由化的腳步，將發電業、輸配電業與售電業從台電公司原本統包的型式中劃分出來。其中，發電與售電業可開放民間加入，以增加綠能推動的動力。另根據《再生能源發展條例》，再生能源售電業可以將產出的電力以綠電的型式售出，所賣出的每1\,000度綠電代表著買方會獲得一張再生能源憑證（T-REC）。 交易媒合等。

永豐餘目前建置台灣首座汽電共生表後儲能系統，並且與桃園市府攜手，將每天約3萬5,000噸的民生及事業廢水轉化成為沼氣能源，每年沼氣發電量500萬度，將龜山水資源回收中心整建轉型為全台首座綠能中心的 ROT【ROT】R（Rehabilitate-operate-transfer）是「整建─營運─移轉」的簡稱，是指將已經存在的公共建設，交由民間整建、經營，等到經營期滿之後，再交還給政府。目前國內有許多原本由公營的公共建設，由於年久失修，大多採取這種方式重新啟動。 OT【OT】公辦民營（OT，Operate and Transfer），即政府將已經興建完成的公共建設，委託民間經營，等到營運期滿之後，政府再收回。如各地的勞工活動中心就外包給民間旅館業者經營。和ROT「整建─營運─移轉」最大不同之處在於，OT案的硬體設施較佳，幾乎不需要再重新整修。 案。

在工業4.1及上下游產業生態系統建置方面，永豐餘將在生產系統中導入智慧能源及智慧生產系統，同時亦將培養提升內部人員AI技術，深化推廣全自動虛擬量測系統等成功經驗到其他事業體，持續進行智慧製造及節能減碳之自動化、低碳化到智慧化的三軌轉型。

葉惠青表示，永豐餘在循環經濟上，生產使用植物纖維製成的紙製品，透過上下游價值鏈串連，延長醣材料生命周期並創造循環資源價值極大化，在造紙過程中的餘料與木屑，經處理後成為天然有機質肥料，旗下轉投資的華紙亦於花東設立自然碳匯實驗場域。

新材料開發方面，永豐餘為實現「以醣代塑」，推出全紙食品容器，使用後可直接進入回收系統再循環利用，另外PKT系列環保牛皮紙膠帶，也可減少一般塑膠膠帶OPP、PVC的使用，並可與紙箱一起回收。

永豐餘近年轉型為投資控股公司，持續多角化經營，旗下轉投資已有太景-KY、申豐、永豐實、永道-KY等掛牌，此外，依循五大策略發展方向，於去年入股新創公司先知科技，進一步加速在數位轉型、AI、智慧製造等新興領域之投資布局。

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