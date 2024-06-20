永豐餘強化整合 改善陸廠虧損

永豐餘（1907）昨（20）日股東會，說明未來營運策略與中國大陸揚州廠虧損改善計畫，強調將持續推進節能減碳，轉型 氣候變遷【氣候變遷】氣候變遷（Climate Change）是指氣候在一段時間內的波動變化，近年對氣候變遷討論最多的是有關產業政策對當代氣候的影響，尤其是全球暖化問題。由於大氣和海洋中二氧化碳等溫室氣體過量，溫室效應導致全球溫度升高，並引發乾旱、洪災、熱浪等各種極端天氣，氣候變遷也改變了自然生態，造成海平面上升、海洋酸化、資源短匱，乃至使得農產歉收，帶來糧食危機。 解方的綠色科技產業；至於揚州廠，正在加強紙廠和紙器垂直整合，增進規模經濟帶來的益處。

針對大陸揚州紙廠連年虧損，股東關切該廠是否有具體改善計畫，永豐餘表示，造紙業受大陸疫後景氣重大影響，不只永豐餘，其他造紙行業在大陸也都受到很大衝擊，且通膨、升息對企業經營都是很大挑戰，永豐餘持續進行紙廠和紙器垂直整合，以增進規模經濟帶來的益處。

針對未來營運展望，總經理駱秉正分析，永豐餘今年起在「智慧能源」及「 循環經濟【循環經濟】循環經濟（Circular Economy）的概念最早是由英國環境經濟學家大衛‧皮爾斯和克里•特納（R. Kerry Turner）於1989年提出。工業革命以來人們一直採用線性生產消費模式，不斷地消耗有限的資源，循環經濟則是建立循環利用資源的經濟發展模式，形成「資源、產品、再生資源」的循環，使整個系統產生極少的廢棄物，甚至達成零廢棄的終極目標。 」為主軸下，將以表後儲能為基礎，推動虛擬電廠以聚合並交易電力資源、微電網解決方案、 綠電【綠電】綠電泛指再生能源所發出的電力，我國主要是透過提升太陽光電與風力發電來提升再生能源發電的比重。2019年我國完成《電業法》修法後，邁開電力自由化的腳步，將發電業、輸配電業與售電業從台電公司原本統包的型式中劃分出來。其中，發電與售電業可開放民間加入，以增加綠能推動的動力。另根據《再生能源發展條例》，再生能源售電業可以將產出的電力以綠電的型式售出，所賣出的每1\,000度綠電代表著買方會獲得一張再生能源憑證（T-REC）。 交易媒合等，邁向氣候變遷解決方案的綠色科技產業。

駱秉正說明，永豐餘的碳管理事業群將精進發展創新型智慧能源系統，和廢棄物資源化、能源化的技術，並將建置碳管理平台，協助企業設立碳帳戶。