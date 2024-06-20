中鋼穩鋼市 開出平高盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）7月及第3季盤價昨（20）日開出平高盤，季盤的鋼板及汽車用鋼每公噸分別上漲500元及800元，其餘品項平盤。中鋼最新價格策略，主要是期待穩定度過相對低迷的第3季後，順勢銜接年底前旺季，為鋼市復甦預做準備。

中鋼執行副總黃建智表示，綜合商情評估，判斷目前鋼結構及汽車產業需求較強，因此有漲價基礎，其他鋼種維持平盤。

黃建智說，第3季是淡季，只要平穩度過，運營不會太離譜，淡季過後，第4季旺季「大有可為」，加上鐵煤原料成本維持在一定水平，「現在跌價沒有太大意義」，且中下游營運沒有特別差，中鋼相關多元配套方案不會取消，一些該對應的項目還是會對應。

黃建智表示，近期鐵礦維持在每公噸106美元上下，冶金煤256美元，比第2季稍微便宜一點。各界期待美國最快9月可降息，以往年經驗降息後二個月，鋼市會明顯復甦，時間點在第4季。

中鋼分析，全球通膨降溫，歐洲與加拿大率先降息，有助帶動投資與終端消費需求，經濟動能持續升溫，IMF【IMF】國際貨幣基金（International Monetary Fund\, IMF）是1945年根據布列敦森林協定所設立的國際組織。IMF成立目的是促進國際貨幣合作、匯率穩定及有秩序的匯率制度，以加速經濟成長與維持高度就業，並對需要之國家提供暫時性的金融協助。上調今年全球GDP【GDP】國內生產毛額（Gross Domestic Product\, GDP）是指一國或一區域在一段時間內，所生產的最終商品和勞務之市場價值總合，是一項用以衡量經濟成長情況的指標；GDP成長愈快，表示該國經濟活動愈熱絡、景氣也愈好。一般所說的經濟成長率，通常就是指GDP的成長率。成長預估，台灣受惠AI、高效能運算蓬勃發展，相關需求出口動能強勁。

鋼鐵需求與供給都有利多堆疊，雖然美國鋼鐵行情震盪築底，歐盟鋼鐵防衛措施延長兩年至2026年6月底，並對熱軋全球配額外加單一國家每季約14萬公噸上限，歐洲鋼廠預期進口鋼材減少將醞釀提價。

ArcelorMittal在6月初宣布調漲長材產品每公噸30歐元（約33美元），寶鋼、鞍本7月平板類以平盤開出，韓國浦項6月製管用熱軋出廠價每公噸調漲7~22美元，有利提振市場信心。另外，越南政府將啟動對中國大陸及印度的熱軋反傾銷【反傾銷】反傾銷是指一國因應他國「傾銷」所採取的反制作法。傾銷指的是一國商品以低於正常價格或生產成本輸入他國市場，輸入國為了避免他國傾銷，造成國內產業受損或阻礙相關產業的建立，採取「反傾銷」的救濟手段，通常是對被認定為傾銷的進口貨物，除了原有的關稅外，再課徵一定比率的特別關稅，也就是一般所稱的「反傾銷稅」。調查，亞洲鋼鐵行情回升可期。

中鋼 鋼鐵 降息

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