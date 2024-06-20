陽明董座特別獎金兩度遭退件 燒出董事長之位異動話題

紅海危機持續，陽明（2609）今年獲利再度出現想像空間，陽明薪酬委員會兩次退件董事長特別貢獻獎金案，燒出董事長會不會異動話題。陽明昨（20）日舉行薪酬委員會，據了解，董事長鄭貞茂特別獎金欄位因沒有提金額，陽明薪酬委員會二度把案子退回。

陽明今年股東會完成董事改選，當天同步召開董事會選出新任董事長，由原董事長鄭貞茂繼續掌舵。航運業人士指出，陽明提出的董事長特別貢獻獎金案，已兩度送進陽明薪酬委員會，兩次被退件，擔心這樣的議題不斷延燒，在社會觀感壓力下，會不會讓陽明董事長之位再生波瀾。

熟悉 公司治理【公司治理】公司治理（Corporate Governance）又稱為公司管治、企業管治。主要內涵在於使企業透過法律的制衡管控和設計，有效監督組織活動及健全組織運作，防止經營弊端，以實現企業社會責任的高度目標。 專家指出，陽明是標準的公股，董事清一色公股色彩，所有的董事也都是公股的法人代表，所有的董事都可以隨時改派；只要陽明董事會提更換董事長，董事會召開後就可以從董事名單中推選出新任董事長。

陽明今年股東會選出的新任董事名單分別為，交通部代表鄭貞茂、賀陳旦、戴佐敏、陳純純；行政院國家發展基金管理會代表分別為施克和、張建一、許婉琪、陳方元；臺灣港務股份有限公司代表陳劭良；台灣航業股份有限公司代表劉文慶。

針對董事長支領高額特別貢獻獎金案，第一次薪酬委員會退件時，陽明為避免外界誤解已經說明，特別貢獻獎金個人領取額度多寡屬薪資保密範疇，都須經薪酬委員會討論並以董事會核定為準，董事長無法自行分配。

另依公開揭露資訊顯示，陽明在2021年與2022年獲利創歷史新高，陽明董事長與總經理因受公股股權管理機構對派任公股董事長與總經理的薪資標準上限規範，過去二年支領之薪酬都低於內部高階主管。

今年全球貨櫃輪受惠紅海危機運價再度飆漲，陽明獲利跟著攀升，日前公布4月獲利自結數，稅後純益29.77億元，年增率91.6%，每股稅後純益0.84元。

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