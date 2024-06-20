台塑攜輝達 研發AI石化應用

台塑（1301）董事長林健男昨（20）日表示，台塑正積極投入創新研發及公司轉型，在 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 、生醫布局陸續展現成果，AI及量子計算已對製程產生貢獻，台塑更將與輝達（NVIDIA）共同研發生成式AI在石化產業的應用。

林健男表示，2023年石化業陷入前所未有的低迷，雖然台塑全體同仁不斷應用AI及創新研發，力求轉型，還是不敵大環境惡化衝擊，今年將持續努力讓業績比去年好。

林健男指出，台塑積極投入創新研發及轉型，在AI及量子計算方面，近年來在總裁領導下完成241案，下半年持續進行187案，預估每年效益11.7億元，台塑運用量子計算已開發VCM製程用抑制劑，大幅縮短約90%研發時間。

台塑也與客戶策略結盟，共同開發關鍵技術計138案，朝科技與醫療產業轉型發展，已申請近百件專利，預估投資金額6億元，年效益9億元。