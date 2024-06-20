台塑董座郭文筆接手 林健男任內最後一場股東會：下半年展望不看淡

台塑（1301）昨（20）日舉行股東會改選董事，原董事長林健男卸任轉為最高顧問，總經理郭文筆被推選為新董座。林健男主持任內最後一場股東會時表示，第2季進入傳統旺季，獲利可望比第1季成長，下半年營運展望不看淡。

台塑股東會並通過去年財報及盈餘分配，去年每股純益1.15元，為20年來新低，通過每股派發現金股息1元。台塑股東會並改選董事，郭文筆以最高票當選，隨後在新一屆董事會中被推舉為董事長。

台塑昨天舉行股東會並改選董事，原董事長林健男（圖中）卸任，由總經理郭文筆接任新董事長。記者潘俊宏／攝影

林健男指出，石化業去年景氣陷入前所未有的低迷，今年首季逢農曆春節，中國大陸房產市況低迷，加上美歐維持高利率影響，終端需求不振，台塑首季獲利3億元，比去年同期衰退85%。

第2季進入石化產品旺季，大陸持續推出提振房地產等政策刺激內需，帶動石化產品需求成長，獲利可望比第1季增加。

台塑公司提高獲利與降低成本策略

展望下半年，美國及新興市場經濟成長優於預期，大陸提出刺激內需新措施，加上美國可望降息，第3季為石化產品旺季，不看淡下半年營運展望。

林健男強調，台塑正積極提高經營績效並啟動轉型策略，其中在降低成本方面推出三大方案，包括高雄洲際二期碼頭設立儲槽及鹽倉以低價收購原料、寧波PDH廠順利開出；加上100多項改善、新擴建及去瓶頸案今年下半年陸續完工，估計可帶動年效益48億元。

台塑也啟動四大營業策略以創造更高營收與獲利，一是與台塑美國公司聯合行銷並分散市場；二是加強服務德國、印度、越南當地市場客戶需求，並設置海外發貨倉庫以防斷料風險；三是提高差異化產品銷售比重由2021年21%提升至25%；四是因應印度市場需求成長，已有九項產品獲印度標準局（ BIS【BIS】國際清算銀行（Bank for International Settlements\, BIS）成立於1930年，成立之初是為了處理第一次世界大戰後德國戰敗賠款和同盟國的債務問題，之後演變為協調各國中央銀行業務往來的國際金融組織。國際清算銀行的宗旨是促進各國中央銀行之間的合作，達成國際貨幣與金融穩定。 ）認證以提高出口印度數量及售價。

林健男指出，大陸近年來大幅擴建，取消 ECFA【ECFA】兩岸經濟合作架構協議（Economic Cooperation Framework Agreement\, ECFA），是規範兩岸之間經濟合作活動的基本協議，於2010年6月29日簽署、同年9月12日生效。透過早期收穫清單，對雙方最急迫且獲有共識的貨品與服務業，進行關稅減免與市場開放，並將未來要推動的後續協議、開始協商的時間、協商內容的大綱以及主要的經濟合作事項等予以條文化。 ，加上中美貿易戰造成下游加工廠加速轉移供應鏈，因應此一趨勢，台塑已降低大陸銷售比重，分散市場至東南亞及南亞，例如PVC銷售大陸占比已自2021年23%降至10%以下，印度市場銷售占比則由2021年25%提升至34%。



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