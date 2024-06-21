保瑞藥業董座：找到好機會就出手併購

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

保瑞藥業（6472）今年1月宣布以2.1億美元收購美國Upsher-Smith Laboratories藥廠，僅過半年再度斥資3,000萬美元收購美國Emergent BioSolutions藥廠無菌製劑廠。市場解讀，保瑞除要打造為全球前十大CDMO廠外，更看中「美國生物安全法」將通過的市場契機。

保瑞董事長盛保熙在2023年初曾說，隨著疫情落幕，國際上針劑廠太多，正是保瑞併購的機會，會評估北美好的針劑廠，只要找到好機會就會啟動併購。

盛保熙認為，國際前十大CDMO公司很多是靠持續併購而壯大，前十大CDMO公司中，排名第十的公司在2022年營業規模為8.57億美元，保瑞若能持續併購壯大規模，要成為全球前十大CDMO公司其實不需要太久。

美國眾議院今年5月審議多個法案，新版《生物安全法案》以懸殊票數通過，一旦正式生效，將限制美國藥廠和醫療保健公司與大陸藥企合作。

業界解讀，相較於大陸藥企業，台灣近來多家藥廠與生技公司與美國市場關聯性愈來愈高，保瑞、永信、北極星藥業-KY、泰福、易威等公司都在美國設廠、或併購美國本土藥廠，未來極有機會受惠轉單效應，獲得更多CDMO代工訂單。

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