保瑞再併購擴大美國版圖 斥資9.6億元買下無菌製劑廠

保瑞藥業（6472）昨（20）日宣布，將以3,000萬美元（約新台幣9億6,930萬元）收購美國公司Emergent BioSolutions旗下位於馬里蘭州的無菌製劑廠，此一併購將是保瑞集團在美國擁有的第三座生產基地，大幅強化全球委託代工製造業務（CDMO）的製程技術與開發能力。

保瑞表示，今年4月完成收購美國百年藥廠Upsher-Smith Laboratories，這是第二個進軍美國市場的重大里程碑。

保瑞集團近幾年海外擴張

保瑞指出，收購的無菌製劑廠區占地約8.7萬平方英尺（約2,444坪），有四條無菌針劑產線支援實驗試製及商業量產所需之冷凍乾燥、玻璃瓶充填與預填充注射器充填等各式技術製程。

該廠區已通過美國美國食品藥物管理局（FDA）查廠，協助現有客戶在美國市場量產多項產品外，亦已取得日本、南韓、澳洲、俄羅斯等國藥監機構的認證，未來可視客戶需求，拓展美國市場之外的全球版圖。

保瑞表示，針劑產能是集團積極尋找的市場機會，這次取得美國當地的針劑廠區，讓保瑞集團在擁有生產生技藥品無菌製劑 原料藥【原料藥】原料藥顧名思義就是藥品的原料，有別於民眾直接消費的製劑，製藥公司根據配方製程藥品原料後，再交由廠商依藥效傳遞方式，去製造不同藥劑。台灣的藥品開發，以原料藥最具成效。 的能力下，進一步取得無菌針劑藥品成品生產的製造能力，並運用該針劑廠產能，協助客戶進行生技藥品開發及商業化產品量產應用。

針對本次收購交易，保瑞集團董事長盛保熙表示，這次的策略併購再次證明保瑞對於北美市場拓展的承諾與決心，也大幅強化保瑞在大分子代工業務上能為客戶提供的技術與服務。這個廠區將是保瑞集團在全球的第十個藥廠據點，也代表集團朝全球CDMO代工業務與全球銷售業務之世界級目標邁出最重要的一步。

保瑞指出，根據市場研究機構researchandmarkets資料，全球無菌針劑的市場需求持續成長，預計到2030年整體市場規模將達1兆美元以上，年複合成長率約10.17%。而無菌針劑製程相關應用需求廣泛且持續增加，包含mRNA疫苗充填、GLP-1注射劑，甚至是ADC平台等。

保瑞集團將持續投入強化該廠區及相關製程的長期發展，而該廠區的所有員工也將加入保瑞集團，為集團旗下CDMO業務創造更多的價值。