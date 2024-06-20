進台中海線？好市多開條件：土地8000坪、租期至少20年

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
因應消費者需求與購物習慣不斷轉變，好市多也積極拓展線上購物平台。記者宋健生/攝影
因應消費者需求與購物習慣不斷轉變，好市多也積極拓展線上購物平台。記者宋健生/攝影

台中市長盧秀燕稍早透露，全球最大連鎖會員制倉儲式量販店好市多(Costco)將在台中海線開設第3間分店，引發各界熱烈討論究竟花落誰家？好市多20日強調，每一縣市都有展店計畫，但最大挑戰在土地取得，「土地面積要8,000坪以上，租期至少20年」。

好市多表示，未來展店將朝大面積、附設加油站方向推動，首要考量是不能影響當地交通，而且要符合土地使用分區規定。另外，設立地點需考量人口數、腹地與臨近高速公路等便利性等因素，相關規劃還需通過美國總部，一切尚未定案。

好市多致力於提供會員價格合理且高品質的商品與購物體驗，自1997年進駐台灣，至今已邁入第27年，擁有超過400萬名會員。目前好市多在台共有14家賣場，分布於大台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南及高雄等地；其中台中南屯店已多次蟬聯全球獲利率最高前十大門市之首，台中北屯店、內湖店與中和店也榜上有名。

因應消費者需求與購物習慣不斷轉變，好市多也積極拓展好市多線上購物平台，所有商品同樣享有「100%零風險滿意保證」，讓會員無論在賣場或網路上都能擁有豐富的購物選擇，安心體驗尋寶般的消費樂趣。

好市多表示，線上購物有超過60%的產品與實體賣場不同，目前約有超過6,000種品項，其中有一半以上為線上獨家，且每日都會有精選商品上架或線上獨享優惠。

大型商品也會優先上架於好市多線上購物，除了讓會員享受更便利的運送方式外，也能同步提升好市多賣場陳列商品的空間運用，形成雙贏。

此外，好市多於2020年推出全新改版的行動App【App】App原為Application的縮寫，隨著智慧行動裝置風行，App一般泛指行動應用程式（Mobile Application），或稱Mobile App、手機App、行動應用程式、手機應用程式等，是專門使用在智慧手機、平板電腦或其他類型的行動裝置上的應用程式。「Costco App」，除了將會員卡數位化、支援數位支付功能Costco Pay外，亦正式將好市多線上購物功能納入其中，讓會員享受更不被空間與時間限制的消費體驗，輕鬆掌握最新商品優惠與賣場活動。

好市多強調，從在台灣開設第一間賣場以來，始終以美式經營模式、極具競爭力的商品價格、優質和充滿話題性的產品特色，在市場中獨樹一格。為確保能提供更高品質、不斷創新的購物體驗，好市多將持續擴大及升級各項服務，以滿足會員需求。

進駐台中海線？好市多開出條件：土地要8,000坪以上、租期至少20年。記者宋健生/攝影
進駐台中海線？好市多開出條件：土地要8,000坪以上、租期至少20年。記者宋健生/攝影

Costco 好市多 消費

延伸閱讀

撇缺工疑慮！好市多非主管正職月領可逾6萬 工讀生熬12年搖身經理

台中將迎全市第3店？落腳海線或北彰化 好市多人員微笑不語

好市多上架「新口味披薩」 一票會員驚喜：料多又好吃

好市多失竊排行出爐！「7類商品」損失金額近百萬元 網見冠軍超困惑

相關新聞

儒鴻董座交棒後…洪鎮海獨子洪瑞廷浮上檯面 接任多家子公司要職

紡織股王儒鴻世代傳承，董事長洪鎮海12日董事會改選後正式交棒，由副董事長王樹文接任。另外洪鎮海獨子洪瑞廷也浮上檯面，儒鴻...

推升房價難辭其咎？專家議「新青安」：美意卻成雙面刃

針對政府的新青安房貸成炒房推手、弊病叢生，財政部只能亡羊補牢，祭出貸前徵審、貸後稽查等措施，OURs 都市改革組織研究員廖庭輝受訪時說，新青安貸款就是推升房價的病灶之一…

5月新青安人數飆增逾8千戶 累計青安承作總戶數破40萬大關

財政部今日發布新青安截至五月底止業務量最新統計，青年安心成家優惠房案在5月的撥貸戶數和撥貸金額，單月分別為8273戶、6...

第3季開出平高盤！中鋼提最新價格策略 盼順利銜接年底旺季

中鋼（2002）20日開出7月以及今年第3季盤價，季盤的鋼板以及汽車用鋼每公噸分別上漲500元及800元，其餘品項平盤。...

台達獲Works with WELL授權 樓宇自動化符合國際標準

台達今（20）日宣布兩項樓宇自動化產品「UNO室內空氣品質偵測器」和「O3感測器」，取得Works with WELL授...

預售案賣太快…前4月建照量創6年新低 這縣市住宅建照核發量達8182戶

根據內政部統計月報資料顯示，今年前四月建照核發數量住宅約3.74萬戶，數量寫下2019年以來的六年同期新低，與現在預售市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。