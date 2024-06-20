進台中海線？好市多開條件：土地8000坪、租期至少20年

台中市長盧秀燕稍早透露，全球最大連鎖會員制倉儲式量販店好市多(Costco)將在台中海線開設第3間分店，引發各界熱烈討論究竟花落誰家？好市多20日強調，每一縣市都有展店計畫，但最大挑戰在土地取得，「土地面積要8,000坪以上，租期至少20年」。

好市多表示，未來展店將朝大面積、附設加油站方向推動，首要考量是不能影響當地交通，而且要符合土地使用分區規定。另外，設立地點需考量人口數、腹地與臨近高速公路等便利性等因素，相關規劃還需通過美國總部，一切尚未定案。

好市多致力於提供會員價格合理且高品質的商品與購物體驗，自1997年進駐台灣，至今已邁入第27年，擁有超過400萬名會員。目前好市多在台共有14家賣場，分布於大台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南及高雄等地；其中台中南屯店已多次蟬聯全球獲利率最高前十大門市之首，台中北屯店、內湖店與中和店也榜上有名。

因應消費者需求與購物習慣不斷轉變，好市多也積極拓展好市多線上購物平台，所有商品同樣享有「100%零風險滿意保證」，讓會員無論在賣場或網路上都能擁有豐富的購物選擇，安心體驗尋寶般的消費樂趣。

好市多表示，線上購物有超過60%的產品與實體賣場不同，目前約有超過6,000種品項，其中有一半以上為線上獨家，且每日都會有精選商品上架或線上獨享優惠。

大型商品也會優先上架於好市多線上購物，除了讓會員享受更便利的運送方式外，也能同步提升好市多賣場陳列商品的空間運用，形成雙贏。

此外，好市多於2020年推出全新改版的行動 App【App】App原為Application的縮寫，隨著智慧行動裝置風行，App一般泛指行動應用程式（Mobile Application），或稱Mobile App、手機App、行動應用程式、手機應用程式等，是專門使用在智慧手機、平板電腦或其他類型的行動裝置上的應用程式。 「Costco App」，除了將會員卡數位化、支援數位支付功能Costco Pay外，亦正式將好市多線上購物功能納入其中，讓會員享受更不被空間與時間限制的消費體驗，輕鬆掌握最新商品優惠與賣場活動。