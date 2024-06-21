台船推員工福利住宅 船佳堡每坪27萬元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台船（2208）旗下100%子公司台船防蝕科技推出員工福利宅「船佳堡」合建分售【合建分售】「合建分售」是一種藉由合建的模式，出售不動產的行為，主要是由地主出售土地，建商出售房屋，兩者共同完成不動產的銷售交易。合建分售中的地主與建商具合夥性質，每一戶的土地出賣人皆為地主，房屋出賣人則均是建商。即消費者購買合建分售的建物，需跟地主簽土地預定買賣契約書；跟建商則需簽訂房屋預定買賣契約書。此種建物即屬合建分售。專案，該區段每坪價格約30萬元起跳，台船開給員工的抽籤認購價格僅總價588萬元起，換算每坪價格僅27萬元，吸引2,000位員工準備前去抽籤搶購，總戶數156戶，換算中籤率僅7.8%。

該案日前6月17日舉辦房型介紹暨抽籤說明會，集團員工踴躍參加，座無虛席，在目前高房價居高不下，首推建案售價更是讓員工有感，戶型2房2衛至4房2衛，總價588萬元起，不只房價便宜，還送裝潢家電，不論是價格、房型配置、生活機能、交通便利及僅距離台船約十分鐘車程，皆是台船人的最佳選。

台船防蝕指出，本案只要是台船集團相關事業員工皆有認購資格，交屋還送入厝家店禮跟有得獎的輕裝潢。

目前還未開放繳費登記，已有眾多心急員工拿著現金到台蝕辦公室繳費，深怕錯失這次的好康。

台船 房價 認購

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