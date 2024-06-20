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陽明舉行薪酬委員會 二度退董事長特別貢獻獎金案

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）20日舉行薪酬委員會，據了解，董事長鄭貞茂特別獎金欄位因沒有提金額，陽明薪酬委會二度把董事長特別貢獻獎金案子退回。紅海危機之後，陽明今年獲利再度出現想像空間，陽明薪酬委員會兩次退件董事長特別貢獻獎金案，燒出董事長會不會異動話題。

針對董事長支領高額特別貢獻獎金案，第一次薪酬委員會退件時，陽明為避免外界誤解已進說明，特別貢獻獎金個人領取額度多寡屬薪資保密範疇，都必須經薪酬委員會討論並以董事會核定為準，董事長無法自行分配。

另依公開揭露資訊顯示，陽明在2021年與2022年獲利狀況創歷史新高，陽明董事長與總經理因受公股股權管理機構對於派任公股董事長與總經理的薪資標準上限規範，過去2年所支領之薪酬都低於內部高階主管，對於陽明的董事長及總經理而言是不公平。

董事長 薪資 陽明海運

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